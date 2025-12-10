На разработку отечественного Roblox потребуются миллиарды рублей и не один год, поэтому условно «завтра» замена платформе не появится. Об этом НСН рассказал директор по развитию направления игровой индустрии Университета «Синергия» Михаил Пименов.

Отечественный аналог игровой заблокированной в России американской платформы Roblox необходимо сделать в ближайшее время. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, пишет ТАСС. Так он прокомментировал сообщения о потоке обращений от детей по поводу ситуации вокруг блокировки игры. Пименов рассказал, возможно ли в России создать аналог.

«Roblox – это проект, который поддерживается большим количеством людей. Он позволяет создавать пользователям собственные проекты на своей базе. В России аналогов этому сейчас нет, так что придется собирать с нуля. Студий, которые могут такое сделать, буквально можно пересчитать по пальцам. И очевидно, что это разработка не одного года. Условно говоря, завтра отечественный Roblox не появится. Ну и самое главное, - возможности, потому что когда мы говорим об аналогах масштабных проектов, как, например, GTA 6, то его не то, что в России, его и в мире особо нигде нельзя сделать, потому что GTA может сделать только Rockstar, которая занимается этой серией уже больше 20 лет», - рассказал он.