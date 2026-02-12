Пять человек госпитализированы после атак беспилотников под Белгородом

В Белгородской области в результате ударов беспилотников получили ранения пять мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в селе Головчино Грайворонского округа дрон атаковал легковой автомобиль. Пострадал мужчина — у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения рук и ноги, а также перелом носа. Его доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Машина сгорела, также повреждены окна частного дома.