Пять человек госпитализированы после атак беспилотников под Белгородом

В Белгородской области в результате ударов беспилотников получили ранения пять мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в селе Головчино Грайворонского округа дрон атаковал легковой автомобиль. Пострадал мужчина — у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения рук и ноги, а также перелом носа. Его доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Машина сгорела, также повреждены окна частного дома.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа беспилотник ударил по автомобилю, ранен еще один мужчина. Он госпитализирован с минно-взрывной травмой и баротравмой, транспортное средство повреждено. Кроме того, на участке дороги Бочковка — Нечаевка в Белгородском округе дрон атаковал движущийся автомобиль, пострадала супружеская пара. У обоих зафиксированы минно-взрывные травмы и баротравмы.

Гладков также сообщил, что в Краснояружскую центральную районную больницу обратился мужчина, получивший накануне осколочное ранение ноги при атаке дрона в поселке Красная Яруга. Его направили на лечение в городскую больницу №2 Белгорода, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
