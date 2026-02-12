Суд арестовал экс-главу совета директоров Fesco Северилова

Суд отправил в СИЗО бывшего председателя совета директоров транспортной группы Fesco Андрея Северилова по делу о растрате. Об этом сообщает РИА Новости. Мера пресечения избрана до 11 апреля.

По данным агентства, ходатайство об аресте поступило в суд в рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Эта статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Адвокат Северилова заявил, что защита намерена обжаловать решение суда. От дополнительных комментариев по существу обвинений он отказался.

Ранее в Fesco сообщили, что компания продолжает работу в штатном режиме и оказывает содействие правоохранительным органам на фоне задержания заместителя главы группы Бориса Иванова и бывшего председателя совета директоров, передает «Радиоточка НСН».

