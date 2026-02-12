Глава Hermes рассказал о попытках Эпштейна добиться встречи с ним

Глава французского бренда Hermes Аксель Дюма заявил, что обвиненный в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн несколько раз пытался организовать с ним личную встречу. Об этом сообщает Reuters.

По словам Дюма, лично он виделся с Эпштейном только один раз — в 2013 году на мероприятии Hermes. Финансист, как отметил руководитель компании, не значился в списке приглашенных и пришел вместе с режиссером Вуди Алленом и его супругой. После этого Эпштейн еще трижды добивался встречи, однако получал отказ. Дюма добавил, что уже тогда у финансиста была «отвратительная репутация» и назвал его «финансовым хищником», предположив, что сам мог быть для него «целью».