Глава Hermes рассказал о попытках Эпштейна добиться встречи с ним
Глава французского бренда Hermes Аксель Дюма заявил, что обвиненный в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн несколько раз пытался организовать с ним личную встречу. Об этом сообщает Reuters.
По словам Дюма, лично он виделся с Эпштейном только один раз — в 2013 году на мероприятии Hermes. Финансист, как отметил руководитель компании, не значился в списке приглашенных и пришел вместе с режиссером Вуди Алленом и его супругой. После этого Эпштейн еще трижды добивался встречи, однако получал отказ. Дюма добавил, что уже тогда у финансиста была «отвратительная репутация» и назвал его «финансовым хищником», предположив, что сам мог быть для него «целью».
Как пишет Reuters со ссылкой на опубликованные минюстом США материалы, Эпштейн интересовался продукцией французского бренда и даже обращался с запросом о разработке дизайна для своего личного самолета. В одном из писем помощнику он просил разыскать Дюма в штаб-квартире Hermes в Париже. Переписка также свидетельствует, что представители компании несколько раз отклоняли просьбы о встрече, ссылаясь на занятость руководителя.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Hermes рассказал о попытках Эпштейна добиться встречи с ним
- Хуснуллин сообщил о беспрецедентной атаке на инфраструктуру Белгородской области
- Мелания Трамп заявила о третьем воссоединении детей с семьями
- Суд арестовал экс-главу совета директоров Fesco Северилова
- Путин выбрал разведку после фильма о шпионах
- Гладков: ВСУ оставили без света более 220 тысяч абонентов в Белгородской области
- Панда Катюша останется в России на 15 лет
- Журова назвала странными слова Пихлера о спортсменах из России
- Суд арестовал устроившего стрельбу в техникуме Анапы студента и его соучастника
- Заморозка кадров: Как программистов заменили искусственным интеллектом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru