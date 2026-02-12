Панда Катюша останется в России на 15 лет
Детеныш большой панды Катюша, родившаяся в Московском зоопарке, сможет находиться в России в рамках соглашения с Китаем на 15 лет. Об этом в интервью NEWS.ru сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова, напомнив, что все детеныши панд по договоренности могут жить в стране до достижения 4 лет, после чего передаются Китаю для участия в программе размножения.
По словам Акуловой, учреждение продолжает развиваться и сейчас согласовывает новую концепцию до 2030 года. В коллекции зоопарка и его филиалов — 1253 вида животных, однако приоритетом остается не численность, а условия содержания. В 2025 году здесь родились 600 детенышей, в том числе два амурских тигренка, а также прибыли 310 животных из других стран.
Директор также рассказала о запуске ветеринарного чат-бота с элементами искусственного интеллекта, который помогает врачам работать с редкими видами. Она отметила, что узких специалистов в мире крайне мало. Например, ветеринаров по слонам насчитывается около 10. Кроме того, зоопарк открыл центр восстановления птиц и продолжает участвовать в международных природоохранных программах.
По словам Акуловой, зоопарк расширяет сотрудничество с зарубежными партнерами и в 2025 году инициировал создание Глобального объединения зоологических учреждений, главным партнером которого стала Индия. Первый съезд организации запланирован на март. Акулова подчеркнула, что миссия объединения — сохранение животных вне зависимости от границ, передает «Радиоточка НСН».
