Панда Катюша останется в России на 15 лет

Детеныш большой панды Катюша, родившаяся в Московском зоопарке, сможет находиться в России в рамках соглашения с Китаем на 15 лет. Об этом в интервью NEWS.ru сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова, напомнив, что все детеныши панд по договоренности могут жить в стране до достижения 4 лет, после чего передаются Китаю для участия в программе размножения.

По словам Акуловой, учреждение продолжает развиваться и сейчас согласовывает новую концепцию до 2030 года. В коллекции зоопарка и его филиалов — 1253 вида животных, однако приоритетом остается не численность, а условия содержания. В 2025 году здесь родились 600 детенышей, в том числе два амурских тигренка, а также прибыли 310 животных из других стран.