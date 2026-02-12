От 120 тысяч рублей: Туроператоры представили цены на летнюю Турцию
Если ориентироваться на семью из двух человек с размещением в пятизвёздочном отеле на 10 дней по системе «всё включено», отдых обойдётся ориентировочно в 150 тысяч рублей, заявил НСН Воскан Арзуманов.
Летом 2026 года Турция подорожает для россиян на 3-5%, заявил НСН коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов.
Летний отдых в Турции сейчас бронируется с приростом на 15-80% год к году в зависимости от компании. Традиционно наиболее востребованы курорты провинции Анталья. Туроператоры напоминают, что в феврале по акции раннего бронирования можно выбрать отели по наиболее выгодным ценам и из большего числа предложений. Затем с каждым месяцем размер скидок, как и ассортимент, будут сокращаться, сообщили в РСТ. Арзуманов рассказал о ценах на лето.
«Если говорить о ценах на лето 2026 года, то мы видим умеренную корректировку в пределах 3-5% (в валюте). Это скорее "поправка на ветер", чем серьёзное повышение. Более того, часть отелей пересмотрела ценовую политику в сторону снижения, чтобы стимулировать загрузку. Резкого скачка цен на данный момент мы не ожидаем. Если ориентироваться на семью из двух человек с размещением в пятизвёздочном отеле на 10 дней по системе «всё включено», отдых обойдётся ориентировочно в 150 тысяч рублей, но можно и незначительно ниже или гораздо выше, в зависимости от дат и уровня отеля. Можно слетать и за 120 тысяч рублей, а можно и за миллион при желании отдохнуть», - рассказал он.
Заранее российским туристам стоит бронировать на лето только Турцию и Россию, заявил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Меркель могут выдвинуть в президенты из-за отсутствия альтернатив
- «Ходовой товар»: Как золото помогло укрепить российскую экономику
- Девять дней в Шанхае обошлись россиянке в 154 тысячи рублей
- В России сочли странным заявление о «точке невозврата» в отношениях с Японией
- Сидр сидру рознь: Чем вызван взрывной рост производства «яблочных» напитков
- Аэродром «Школьный» могли использовать для подскока F-16
- Кабмин отсрочил уплату утильсбора для крупнейших автопроизводителей
- Пять человек госпитализированы после атак беспилотников под Белгородом
- От 120 тысяч рублей: Туроператоры представили цены на летнюю Турцию
- Глава Hermes рассказал о попытках Эпштейна добиться встречи с ним
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru