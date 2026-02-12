«Если говорить о ценах на лето 2026 года, то мы видим умеренную корректировку в пределах 3-5% (в валюте). Это скорее "поправка на ветер", чем серьёзное повышение. Более того, часть отелей пересмотрела ценовую политику в сторону снижения, чтобы стимулировать загрузку. Резкого скачка цен на данный момент мы не ожидаем. Если ориентироваться на семью из двух человек с размещением в пятизвёздочном отеле на 10 дней по системе «всё включено», отдых обойдётся ориентировочно в 150 тысяч рублей, но можно и незначительно ниже или гораздо выше, в зависимости от дат и уровня отеля. Можно слетать и за 120 тысяч рублей, а можно и за миллион при желании отдохнуть», - рассказал он.

Заранее российским туристам стоит бронировать на лето только Турцию и Россию, заявил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

