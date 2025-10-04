Рэпера P. Diddy приговорили более чем к 4 годам тюрьмы по делу о проституции

ПРИГОВОР

Накануне американского рэпера P. Diddy (Шон Комбс) приговорили к 50 месяцам лишения свободы по делу о транспортировке людей для занятия проституцией. Это более четырех лет.

По данным «New York Times», решение было принято судом в Нью-Йорке. Известно, что защита артиста просила для него 14 месяцев заключения, а прокуратура требовала свыше 11 лет лишения свободы.

При этом судья заявил, что рекомендует придерживаться для знаменитости срока от чуть менее шести до чуть более семи лет лишения свободы, сообщает «Sky News». В итоге суд счел срок в 11 лет нецелесообразным и решил, что P. Diddy должен провести в тюрьме 50 месяцев. Кроме того, его обязали выплатить штраф в $500 тысяч.