Рэпера P. Diddy приговорили более чем к 4 годам тюрьмы по делу о проституции
При этом до вынесения приговора судья говорил, что знаменитости грозит до семи лет заключения.
Рэпера P. Diddy приговорили к более чем четырем годам лишения свободы по делу о проституции. Изначально ему грозило пожизненное. Однако более тяжелого наказания по подозрению в сговоре с целью рэкета и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации ему удалось избежать.
ПРИГОВОР
Накануне американского рэпера P. Diddy (Шон Комбс) приговорили к 50 месяцам лишения свободы по делу о транспортировке людей для занятия проституцией. Это более четырех лет.
По данным «New York Times», решение было принято судом в Нью-Йорке. Известно, что защита артиста просила для него 14 месяцев заключения, а прокуратура требовала свыше 11 лет лишения свободы.
При этом судья заявил, что рекомендует придерживаться для знаменитости срока от чуть менее шести до чуть более семи лет лишения свободы, сообщает «Sky News». В итоге суд счел срок в 11 лет нецелесообразным и решил, что P. Diddy должен провести в тюрьме 50 месяцев. Кроме того, его обязали выплатить штраф в $500 тысяч.
Cам рэпер признал свое поведение «отвратительным, постыдным и больным». Его адвокаты настаивали на смягчении приговора, показывая кадры благотворительной деятельности
В июле 2025 года суд присяжных признал рэпера виновным в перевозке людей для занятия проституцией, однако оправдал по самым серьезным обвинениям. Его подозревали в сговоре с целью рэкета и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. В связи с этим P. Diddy грозило пожизненное заключение. В начале августа адвокаты артиста подтвердили, что просили президента США Дональда Трампа о помиловании.
СКАНДАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ
В сентябре 2024 года P. Diddy арестовали после предъявления ему обвинений в насилии и торговле людьми, а также в преступном сговоре и содействии проституции. При этом рэпер находился под наблюдением правоохранительных органов с 2023 года.
О преступлениях P. Diddy стало известно широкой публики в ноябре 2023-го, когда его бывшая девушка Кассандра Вентура обвинила рэпера в многолетнем физическом и сексуализированном насилии. После этого она отозвала иск к музыканту на $30 млн, заявив, что вопрос «мирно урегулирован».
В Сети появились кадры, на которых видно, как артист грубо обращается с женщинами и избивает их. СМИ писали, что в скандальных вечеринках рэпера принимали участие множество звезд и известных политиков, в том числе Леонардо ДиКаприо, Бейонсе, Ким Кардашьян, Сара Джессика Паркер, Мэрайя Кэри, Памела Андерсон и многие другие. В Сети даже появилось видео с на тот момент 14-летним Джастином Бибером на вечеринке рэпера.
После обнародования информации о вечеринках «с продолжением», многие девушки стали открыто говорить, что пострадали во время таких мероприятий. Известно, что встречи называли «Freak Offs». Вечеринки проходили с 1990-х по 2020-е годы в доме Комбса в Ист-Хэмптоне в Нью-Йорке или в Беверли-Хиллз и Сан-Тропе. По данным СМИ, существовали разные «уровни доступа» к вечеринкам, в ходе которых мужчин и женщин накачивали запрещенными веществами и принуждали к занятию сексом.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ФБР и полиция США не могли не знать о преступлениях P. Diddy, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
