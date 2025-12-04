Захарова: России не важно, кто будет представлять Украину на переговорах

России не важно, кто будет представлять Украину на переговорах по урегулированию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Умеров назвал встречу во Флориде «продуктивной и успешной»

Так она ответила на вопрос о том, отразится ли на переговорном процессе назначение главой украинской делегации секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустема Умерова.

«Для нас важна не фигура... нам важен содержательный разговор, нацеленный на устранение первопричин конфликта», - добавила дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта для переговоров, но должна достичь своих целей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаРоссияМИД РФМария Захарова

