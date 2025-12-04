Захарова: России не важно, кто будет представлять Украину на переговорах

Так она ответила на вопрос о том, отразится ли на переговорном процессе назначение главой украинской делегации секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустема Умерова.

«Для нас важна не фигура... нам важен содержательный разговор, нацеленный на устранение первопричин конфликта», - добавила дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта для переговоров, но должна достичь своих целей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

