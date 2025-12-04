Захарова: России не важно, кто будет представлять Украину на переговорах
России не важно, кто будет представлять Украину на переговорах по урегулированию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Так она ответила на вопрос о том, отразится ли на переговорном процессе назначение главой украинской делегации секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустема Умерова.
«Для нас важна не фигура... нам важен содержательный разговор, нацеленный на устранение первопричин конфликта», - добавила дипломат.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта для переговоров, но должна достичь своих целей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Нилов порадовался росту числа обращений в Роструд
- «Чтобы не оказаться в больнице»: Где покупать красную икру к Новому году
- Загрузит и «ослепит»: Почему маркировка ИИ-контента не поможет в борьбе с фейками
- Захарова: России не важно, кто будет представлять Украину на переговорах
- Певица Валерия заявила, что больше не будет выпускать альбомы
- Нутрициолог посоветовала начать новогоднее застолье пораньше
- Идею запретить россиянам старше 65 лет водить машину назвали незаконной
- Над Севастополем сбили две воздушных цели
- Йогурт, сельдерей и огурец: Как сделать полезным новогодний оливье
- Учителя заявили, что инженерные и медицинские классы не приживутся в школах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru