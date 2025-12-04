«Это антиконституционное заявление. У нас фундамент вопроса составляет статья 19 Конституции – все равны перед законом вне зависимости от пола, возраста, профессии, образования и так далее. У нас критерием в данном случае является медицинская справка. Если врач выдал человеку справку, почему мы должны сомневаться? У нас в отношении врачей действует презумпция невиновности. Справка объективная, а врачи добросовестные, пока не доказано обратное. Поэтому наличие справки говорит о том, что человек может водить машину. Никогда Госдума не примет такое нововведение. Вопрос этот решают только врачи», - объяснил он.

Также он удивился предложению повысить минимальный возраст получения прав.

«А что касается прав с 21 года, это несерьезно, у нас в армию идут с 18 лет. У нас водители в армии тоже нужны. И в целом у нас люди работать хотят многие, а водителей сейчас не хватает даже в такси. Поэтому просто нелепое предложение. Я полностью критикую это предложение», - подчеркнул собеседник НСН.

Продление водительских прав должно происходить автоматически, если человек отправит все медицинские справки. Никакие пошлины за это взиматься не должны, рассказал председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в разговоре с НСН.

