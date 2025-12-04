Идею запретить россиянам старше 65 лет водить машину назвали незаконной
Вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский заявил НСН, что запрет на выдачу водительских прав россиянам старше 65 лет нарушит Конституцию.
Госдума не сможет запретить россиянам старше 65 лет водить машину, человек имеет это право при наличии медицинской справки, заявил НСН вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.
Количество аварий с участием возрастных автомобилистов требует ужесточения мер действующего законодательства, заявил «Абзацу» общественный деятель Алексей Ярошенко. Эксперт предложил ввести запрет на выдачу водительских прав россиянам старше 65 лет. Также предлагается поднять минимальный возраст для получения прав до 21 года. Ольшанский назвал заявление антиконституционным.
«Это антиконституционное заявление. У нас фундамент вопроса составляет статья 19 Конституции – все равны перед законом вне зависимости от пола, возраста, профессии, образования и так далее. У нас критерием в данном случае является медицинская справка. Если врач выдал человеку справку, почему мы должны сомневаться? У нас в отношении врачей действует презумпция невиновности. Справка объективная, а врачи добросовестные, пока не доказано обратное. Поэтому наличие справки говорит о том, что человек может водить машину. Никогда Госдума не примет такое нововведение. Вопрос этот решают только врачи», - объяснил он.
Также он удивился предложению повысить минимальный возраст получения прав.
«А что касается прав с 21 года, это несерьезно, у нас в армию идут с 18 лет. У нас водители в армии тоже нужны. И в целом у нас люди работать хотят многие, а водителей сейчас не хватает даже в такси. Поэтому просто нелепое предложение. Я полностью критикую это предложение», - подчеркнул собеседник НСН.
Продление водительских прав должно происходить автоматически, если человек отправит все медицинские справки. Никакие пошлины за это взиматься не должны, рассказал председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в разговоре с НСН.
