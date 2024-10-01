«Империя разврата!»: Скандал с Пи Дидди бьет по Голливуду и президентам
Собчак обещает новую грязь, связанную с «легендарными вечеринками», Канделаки указала на «мужиков в платьях», а журналисты уже склоняют рядом с Пи Дидди имена Трампа, Обамы и принца Гарри.
В США разгорается скандал вокруг рэпера Пи Дидди, «ударная волна» от которого может сломать карьеры голливудским звездам, известным политикам и деятелям шоу-бизнеса.
Музыканта арестовали по обвинению в секс-торговле, изнасилованиях, рэкете и проведении наркотических вечеринок с принуждением и оргиями. В СМИ ежедневно всплывают имена возможных участников вакханалий и конспирологические теории, которые активно обсуждают и в российской светской тусовке.
НАСИЛИЕ И ВЕЧЕРИНКИ: ОТ ПРИНЦА ГАРРИ ДО ТРАМПА
История с беспределом Пи Дидди (P. Diddy, настоящее имя Шон Комбс) стала достоянием широкой публики в ноябре 2023 года, когда его бывшая девушка Кассандра Вентура обвинила рэпера в многолетнем физическом и сексуальном насилии. Вскоре Вентура отозвала иск к Комбсу на 30 млн долларов, пояснив, что вопрос «мирно урегулирован», однако в сети всплыло видео, где артист жестоко избивает девушку ногами.
Извинения и сожаления артиста не помогли, в его адрес как снежный ком начали поступать обвинения от других людей в насилии, торговле людьми, вовлечении в проституцию, отмывании денег и других грехах. 17 сентября в Нью-Йорке рэп-икону арестовали. Обвинение утверждает, что Комбс на протяжении более 10 лет руководил «грязной империей сексуализированных преступлений», отмечает Forbes.
Кроме того, стало известно о проведении музыкантом вечеринок под названием «Freak Offs». По данным СМИ, были разные «уровни доступа» к вечеринкам, в ходе которых мужчин и женщин накачивали наркотиками и принуждали к сексу. Журналисты публикуют имена звезд, якобы участвовавших в этих шоу. В их числе Леонардо ДиКаприо, Джей-Зи, Бейонсе, Ким Кардашьян, Сара Джессика Паркер, Келли Осборн, Мэрайя Кэри, Томми Ли, Памела Андерсон и многие другие. В сети даже появилось видео с 14-летним Джастином Бибером на вечеринке Дидди, породившее домыслы о растлении юного артиста.
Попавшие в списки звезды обеспокоены возможным репутационным ущербом, при этом не обошлось и без политики. Американская певица Джагуар Райт утверждает, что в скандал с Пи Дидди вовлечены принц Гарри с женой Меган Маркл и их «чудаковатый дядя», принц Эндрю. По ее словам, рэпер высылал участникам вечеринок кассеты с видео мероприятий, и такая кассета есть у экс-президента США Барака Обамы.
В соцсетях в этой связи также всплыло имя кандидата в президенты США Дональда Трампа. В клипе Канье Уэста «Famous» увидели отсыл к вечеринкам в доме Комбса – на нем изображены последствия оргии и лежащие на белых простынях копии Трампа, Кардашьян и других звезд.
С другой стороны, журналисты указывают на дружбу рэпера с певицей Бейонсе, песня которой «Freedom» была использована в предвыборной кампании другого кандидата в президенты США - Камалы Харрис. Эта версия выглядит убедительнее, поскольку в 2020 году Комбс в интервью телеканалу Revolt поддержал Джо Байдена и раскритиковал Трампа.
«Приоритет номер один — убрать Трампа с поста. Он должен уйти. Мы не можем позволить этому человеку продолжать пытаться разделить нас. Мы на пороге расовой войны», — говорил тогда Дидди.
«АМЕРИКА ПОЛНА РАЗВРАТА»: ОТ СОБЧАК ДО КАНДЕЛАКИ
Звезды российского шоу-бизнеса встретили информацию об обвинениях в адрес Пи Дидди и его вечеринках охами и ахами. Высказалась на эту тему и экс-телеведущая Ксения Собчак, сама недавно участвовавшая в "голой вечеринке" блогера Насти Ивлеевой.
«Разбираясь в череде скандалов, в том числе связанных с насилием над бывшими пассиями рэпера, поняла, что в ближайшие месяцы будет выливаться еще больше грязи, связанной с легендарными вечеринками. Очевидцы говорят, что на них было несколько уровней доступа, а на самом высоком творились максимально невообразимые издевательства. P. Diddy решил не тонуть в одиночку, поэтому сеть наводнили ранее неопубликованные снимки и имена постояльцев его резиденции», - написала в этой связи Ксения Анатольевна.
Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале «Голубь мира» задалась вопросом, почему «этот ужас» всплыл только сейчас?
«А ведь на вечеринках продюсера и рэпера Diddy побывала добрая половина Голливуда и якобы никто ни о чем не знал и не догадывался... Там как раз и происходило «сексуальное унижение гостей» - в обмен на деньги или музыкальные контракты. В голове не укладывается, как весь этот ужас мог покрываться столько лет разными людьми и всплыл только сейчас?» - недоумевает Рудковская.
Ну а замгендиректора холдинга «Газпром-Медиа» Тина Канделаки написала в этой связи пассаж о «разложении Америки», завершив его словами «Россия, вперед, надежда только на нас!»
«В Советском Союзе нас предупреждали, что Америка полна разврата, но никто не верил, ведь в СССР всё было благопристойно, никаких оргий. У нас 14-летние артисты не попадали в лагеря, где их насиловали и накачивали наркотиками. Теперь мы узнали, что всё, о чём нам тогда говорили — правда. Америка всё это время разлагалась, наркотики убивали, а оргии навсегда травмировали психику. Шоу-бизнес принадлежал мафии, мафия популяризовала наркотики, про это есть множество сериалов. На кумиров равнялась вся молодежь, поэтому употребляли поголовно все», - разложила по полочкам Тина Гивиевна, указав, что следствием всех этих психотравм стало появление «мужиков в платьях», не способных на продолжение рода.
Ну а в США тем временем дошли до рассуждений о том, что Пи Дидди и его не самые последние в мире рэпа друзья Джей-Зи и Бейонсе могли быть причастны к убийству рэпера Тупака Шакура, певицы Алии и даже короля поп-музыки Майкла Джексона.
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