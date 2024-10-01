«Империя разврата!»: Скандал с Пи Дидди бьет по Голливуду и президентам

НАСИЛИЕ И ВЕЧЕРИНКИ: ОТ ПРИНЦА ГАРРИ ДО ТРАМПА

История с беспределом Пи Дидди (P. Diddy, настоящее имя Шон Комбс) стала достоянием широкой публики в ноябре 2023 года, когда его бывшая девушка Кассандра Вентура обвинила рэпера в многолетнем физическом и сексуальном насилии. Вскоре Вентура отозвала иск к Комбсу на 30 млн долларов, пояснив, что вопрос «мирно урегулирован», однако в сети всплыло видео, где артист жестоко избивает девушку ногами.

Извинения и сожаления артиста не помогли, в его адрес как снежный ком начали поступать обвинения от других людей в насилии, торговле людьми, вовлечении в проституцию, отмывании денег и других грехах. 17 сентября в Нью-Йорке рэп-икону арестовали. Обвинение утверждает, что Комбс на протяжении более 10 лет руководил «грязной империей сексуализированных преступлений», отмечает Forbes.

Кроме того, стало известно о проведении музыкантом вечеринок под названием «Freak Offs». По данным СМИ, были разные «уровни доступа» к вечеринкам, в ходе которых мужчин и женщин накачивали наркотиками и принуждали к сексу. Журналисты публикуют имена звезд, якобы участвовавших в этих шоу. В их числе Леонардо ДиКаприо, Джей-Зи, Бейонсе, Ким Кардашьян, Сара Джессика Паркер, Келли Осборн, Мэрайя Кэри, Томми Ли, Памела Андерсон и многие другие. В сети даже появилось видео с 14-летним Джастином Бибером на вечеринке Дидди, породившее домыслы о растлении юного артиста.

Попавшие в списки звезды обеспокоены возможным репутационным ущербом, при этом не обошлось и без политики. Американская певица Джагуар Райт утверждает, что в скандал с Пи Дидди вовлечены принц Гарри с женой Меган Маркл и их «чудаковатый дядя», принц Эндрю. По ее словам, рэпер высылал участникам вечеринок кассеты с видео мероприятий, и такая кассета есть у экс-президента США Барака Обамы.

В соцсетях в этой связи также всплыло имя кандидата в президенты США Дональда Трампа. В клипе Канье Уэста «Famous» увидели отсыл к вечеринкам в доме Комбса – на нем изображены последствия оргии и лежащие на белых простынях копии Трампа, Кардашьян и других звезд.

С другой стороны, журналисты указывают на дружбу рэпера с певицей Бейонсе, песня которой «Freedom» была использована в предвыборной кампании другого кандидата в президенты США - Камалы Харрис. Эта версия выглядит убедительнее, поскольку в 2020 году Комбс в интервью телеканалу Revolt поддержал Джо Байдена и раскритиковал Трампа.

«Приоритет номер один — убрать Трампа с поста. Он должен уйти. Мы не можем позволить этому человеку продолжать пытаться разделить нас. Мы на пороге расовой войны», — говорил тогда Дидди.