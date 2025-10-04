В США рэпера P. Diddy приговорили более чем к 4 годам лишения свободы

Решение принял суд в Нью-Йорке. Защита артиста просила о 14 месяцах заключения, при этом прокуратура требовала свыше 11 лет тюрьмы. Суд счел срок в 11 лет нецелесообразным и решил, что P. Diddy должен провести в тюрьме 50 месяцев. Кроме того, рэпера обязали выплатить штраф в $500 тысяч.

В сентябре прошлого года артист был арестован после предъявления обвинений в насилии и торговле людьми. Позднее жюри присяжных признало P. Diddy виновным по двум эпизодам транспортировки людей для проституции, но посчитало, что музыкант невиновен в вымогательстве и торговле людьми.

