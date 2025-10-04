В США рэпера P. Diddy приговорили более чем к 4 годам лишения свободы

Американского рэпера и продюсера P. Diddy (Шона Комбса) приговорили более чем к 4 годам тюрьмы по делу о транспортировке людей для занятия проституцией. Об этом пишет New York Times.

Захарова: ФБР и полиция США не могли не знать о преступлениях P. Diddy

Решение принял суд в Нью-Йорке. Защита артиста просила о 14 месяцах заключения, при этом прокуратура требовала свыше 11 лет тюрьмы. Суд счел срок в 11 лет нецелесообразным и решил, что P. Diddy должен провести в тюрьме 50 месяцев. Кроме того, рэпера обязали выплатить штраф в $500 тысяч.

В сентябре прошлого года артист был арестован после предъявления обвинений в насилии и торговле людьми. Позднее жюри присяжных признало P. Diddy виновным по двум эпизодам транспортировки людей для проституции, но посчитало, что музыкант невиновен в вымогательстве и торговле людьми.

ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
