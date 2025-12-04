Говоря о своем участии в юмористическом шоу «Звезды», певица призналась, что ей было не сложно примерить на себя роль комика, а вот ее супругу продюсеру Иосифу Пригожину было сложнее.

«Мне было не очень сложно, потому что это в любом случае сцена. Мы и в обычной жизни люди легкие, юморные, без короны на голове. Сложнее было Иосифу, потому что приходилось много репетировать, учить какие-то вещи, не совсем ему привычные. Мы прошли в финал шоу. Сам финал уже снят, зрители скоро все увидят. Нам же очень жалко, что все закончилось. Даже грустно», — отметила Валерия.



Ранее музыкальный продюсер и муж Валерии Иосиф Пригожин заявил НСН, что культурная связь между исполнителями из разных поколений очень важна — этот симбиоз порой позволяет создавать органичные и талантливые проекты.

