Певица Валерия заявила, что больше не будет выпускать альбомы
Певица Валерия рассказала спецкору НСН, что в 2025 году поучаствовала в большом количестве коллабораций с молодыми артистами.
Певица Валерия рассказала спецкору НСН, что слушателям понравился новый, 19-й, альбом «Исцелю», вышедший в этом году, однако, по признанию артистки, пластинка может стать последней.
«В этом году у нас случилось множество коллабораций. Из последнего — новое прочтение песни «Самолет» с артистами Lida и Травма. Не могу не отметить трек «Зеркала» с Kamazz, «Маяк» с Абрикосой. Мы в этом году сделали много совместных работ с молодыми артистами. Для меня главный результат — это альбом. Думаю, он последний. Я говорю это без всякого драматизма. Это не значит, что я ничего не буду делать, я продолжаю записывать песни и выпускать их. Просто такую большую работу делать очень сложно. Я вот собралась духом и сделала в этом году альбом, которым очень горжусь. Мы сейчас ездим с новой программой. Я вижу и слышу реакцию на альбом, которая меня очень вдохновляет. Продажи растут! Люди на концертах поют уже половину нового альбома. Это невероятно», — сказала артистка спецкору НСН на ежегодной премии «Итоги года» стриминга «Яндекс Музыка».
Говоря о своем участии в юмористическом шоу «Звезды», певица призналась, что ей было не сложно примерить на себя роль комика, а вот ее супругу продюсеру Иосифу Пригожину было сложнее.
«Мне было не очень сложно, потому что это в любом случае сцена. Мы и в обычной жизни люди легкие, юморные, без короны на голове. Сложнее было Иосифу, потому что приходилось много репетировать, учить какие-то вещи, не совсем ему привычные. Мы прошли в финал шоу. Сам финал уже снят, зрители скоро все увидят. Нам же очень жалко, что все закончилось. Даже грустно», — отметила Валерия.
Ранее музыкальный продюсер и муж Валерии Иосиф Пригожин заявил НСН, что культурная связь между исполнителями из разных поколений очень важна — этот симбиоз порой позволяет создавать органичные и талантливые проекты.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Нилов порадовался росту числа обращений в Роструд
- «Чтобы не оказаться в больнице»: Где покупать красную икру к Новому году
- Загрузит и «ослепит»: Почему маркировка ИИ-контента не поможет в борьбе с фейками
- Захарова: России не важно, кто будет представлять Украину на переговорах
- Певица Валерия заявила, что больше не будет выпускать альбомы
- Нутрициолог посоветовала начать новогоднее застолье пораньше
- Идею запретить россиянам старше 65 лет водить машину назвали незаконной
- Над Севастополем сбили две воздушных цели
- Йогурт, сельдерей и огурец: Как сделать полезным новогодний оливье
- Учителя заявили, что инженерные и медицинские классы не приживутся в школах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru