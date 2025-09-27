Инстасамка обвинила стилиста Овечкина в краже 3 млн рублей
Блогер, певица Инстасамка (Дарья Еропкина) обвинила звездного стилиста Николая Овечкина в краже у нее около 3 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
По данным источника, в настоящее время команда артистки готовит иск о мошенничестве. Она рассказала, что Овечкин получил эту сумму от нее и команды на клип «BOSS» на рабочие расходы. Однако стилист, по словам знаменитости, потратил их на личные нужды.
Инстасамка также добавила, что Овечкин вместо «авторского креатива» привлек посторонних людей, не согласовав это с исполнительницей, и пообещал им оплату от ее имени. В результате участники проекта вынуждены были вложить собственные средства.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Инстасамка не оплатила почти 1,5 тысячи госпошлины, которая была назначена ей судом.
