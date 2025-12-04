Депутат Нилов порадовался росту числа обращений в Роструд
На увеличение числа жалоб оказывает влияние и ситуация в экономике, которая, конечно, может влиять на поведение отдельных работодателей, заявил в разговоре с НСН депутат Ярослав Нилов.
Возможность оперативно направить жалобу побуждает людей больше заниматься вопросами защиты своих прав, заявил НСН глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Россияне подали 26 тысяч обращений в Роструд по вопросам зарплаты к концу 2025-го — количество таких писем, отправленных только через электронный портал, увеличилось в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом, подсчитали «Известия». Если раньше чаще жаловались на увольнения, то теперь почти 40% сообщений касаются именно окладов. Рост запросов в инспекцию связан с тем, что долги по зарплатам за год утроились и к октябрю превысили 2 млрд. Кроме того, в условиях дефицита кадров работники стали реже мириться с несправедливостью и активнее отстаивать свои права в надзорных органах.
Депутат Нилов считает, что доступность и оперативность побуждает людей к более активным действиям.
«Выросло число именно электронных обращений, то есть возможность оперативно направить жалобу побуждает людей больше заниматься вопросами защиты своих прав. Одно дело, когда сел за компьютер, написал обращение через электронную приемную или по email и получил ответ. Другое дело, если тебе надо написать жалобу, подписать конверт, отправить его, сходив на почту, заплатить за марку. Доступность и оперативность побуждает людей к более активным действиям. Это хорошо», - считает депутат.
Вместе с тем, он признал, что на увеличение жалоб работников оказывает влияние и ситуация в экономике.
«На увеличение числа жалоб оказывает влияние и ситуация в экономике, которая, конечно, может влиять на поведение отдельных работодателей. Мы встречались с ситуациями, когда работников отправляли в простой, в связи с экономическими сложностями, могли не платить премии, не платить зарплаты. У граждан стали возникать вопросы. Это не значит, что работодатель чего-то нарушил, а значит, что у работника возникли вопросы, поэтому хорошо, что люди обращаются. Надо посмотреть еще, исходя из этой статистики, чем закончились такие обращения? Были ли привлечены к ответственности работодатели или работник был вынужден затем отстаивать свои права в рамках судебных разбирательств? Но в целом, конечно, любая активность граждан говорит о том, что определенные проблемы есть», - добавил Нилов.
Ранее россиянам разъяснили, куда жаловаться при отсутствии индексации зарплаты, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Нилов порадовался росту числа обращений в Роструд
- «Чтобы не оказаться в больнице»: Где покупать красную икру к Новому году
- Загрузит и «ослепит»: Почему маркировка ИИ-контента не поможет в борьбе с фейками
- Захарова: России не важно, кто будет представлять Украину на переговорах
- Певица Валерия заявила, что больше не будет выпускать альбомы
- Нутрициолог посоветовала начать новогоднее застолье пораньше
- Идею запретить россиянам старше 65 лет водить машину назвали незаконной
- Над Севастополем сбили две воздушных цели
- Йогурт, сельдерей и огурец: Как сделать полезным новогодний оливье
- Учителя заявили, что инженерные и медицинские классы не приживутся в школах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru