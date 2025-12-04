Возможность оперативно направить жалобу побуждает людей больше заниматься вопросами защиты своих прав, заявил НСН глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Россияне подали 26 тысяч обращений в Роструд по вопросам зарплаты к концу 2025-го — количество таких писем, отправленных только через электронный портал, увеличилось в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом, подсчитали «Известия». Если раньше чаще жаловались на увольнения, то теперь почти 40% сообщений касаются именно окладов. Рост запросов в инспекцию связан с тем, что долги по зарплатам за год утроились и к октябрю превысили 2 млрд. Кроме того, в условиях дефицита кадров работники стали реже мириться с несправедливостью и активнее отстаивать свои права в надзорных органах.

Депутат Нилов считает, что доступность и оперативность побуждает людей к более активным действиям.