«Когда мы от министра финансов слышим, что надо учиться жить при текущем курсе, это примерно то же самое, что от терапевта услышать, что надо учиться жить при температуре 38 или повышенном давлении. То есть, с одной стороны, да, он эксперт, а с другой стороны, все-таки звучит немножко тревожно. Но в целом крепкий рубль это не так хорошо и не так плохо. Это ситуация, которая имеет определенные последствия для разных сегментов российской экономики и российского потребителя», - отметил он.

Он перечислил три фактора, которые сегодня влияют на курс рубля.

«Прежде всего, это симптом охлаждения экономики. Текущий курс в данный момент держится на трех обстоятельствах. Во-первых, это высокая ключевая ставка, которая по-прежнему остается на рекордно высоком уровне, хотя немножко снизилась с июля этого года. Во-вторых, это сжатый импорт, а еще это санкции плюс логистические проблемы из-за продолжающихся геополитических обстоятельств и относительно стабильный прочий экспортный поток. Что может эту ситуацию развернуть? Может произойти дальнейшее снижение ключевой ставки, то есть продолжение того, что ЦБ и так уже начал делать, но, возможно, более быстрыми темпами. Восстановление импорта по каким-то причинам, либо падение цен на энергоносители, что тоже является тенденцией этого года. Вот любой из этих факторов, либо комбинация этих факторов вполне способны отправить рубль обратно к 85-90 и выше», - рассказал собеседник НСН.

Курс рубля в течение ближайших двух лет может укрепиться к уровням, близким к докризисным, заявил инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин. По его прогнозу, к концу 2025 года доллар может опуститься до 80 рублей, а евро — до 94-95 рублей.

