Рэпер Jay-Z решил засудить женщину, обвинившую его в изнасиловании
Американский рэпер Jay-Z (Шон Картер) подал в суд иск против женщины, которая обвинила его в изнасиловании. Об этом сообщает NBC News.
В иске против музыканта, который был подан в декабре 2024 года, утверждалось, что в 2000 году на вечеринке он вместе с P. Diddy (Шон Комбс) изнасиловал 13-летнюю девочку. Однако в февраля текущего года адвокаты истицы отозвали обвинения.
По мнению Jay-Z, женщина и её представители просто хотели получить от него деньги. Также он утверждает, что получал от них письма с угрозами.
Музыкант обвинил женщину и её адвоката в недобросовестном преследовании, злоупотреблении процессом и гражданском сговоре, и потребовал от них возместить убытки.
Ранее член палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин заявила, что Jay-Z и P. Diddy следует приговорить к смертной казни, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru