Госдума планирует рассмотреть законопроект об обязательной маркировке ИИ-видео в марте 2026 года, сообщает «Коммерсант». Как уточняет издание, законопроект отправлен в федеральные органы власти для получения официальных отзывов. Из текста законопроекта следует, что маркировку обяжут производить владельцев видеохостингов, социальных сетей и иных интернет-ресурсов, у которых на платформе есть соответствующие ИИ-материалы. При этом председатель комитета Сергей Боярский не исключил, что маркировка будет касаться контента, созданного именно людьми, а не ИИ. Бырдин заметил, что любая всеобщая маркировка потребует заметных затрат.

«Подозреваю, что это будет весьма затратная история. Скорее всего, это будут сотни миллионов рублей - миллиарды рублей. Сразу замечу, что не вижу оснований применять аналогичную историю к СМИ и к аудиовизуальным сервисам. Там контент уже проходит редакционную проверку. Все категории запрещенной информации фильтруются. В этом смысле соцсети – объективно больший источник общественно опасного контента, который может распространяться быстро. Однако, всеобщая маркировка вряд ли поможет достичь поставленной цели. Если ценой нечеловеческих усилий и вычислительных мощностей люди будут знать, что видео с условным котиком создано с помощью искусственного интеллекта, меньше будут умиляться. Однако вряд ли это нужный целевой результат», - сказал он.