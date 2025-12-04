В России подсчитали стоимость салата «Оливье» на Новый год

Набор продуктов для четырёх порций новогоднего салата «Оливье» в 2025 году составит 363 рубля. Об этом заявили в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

Уточняется, что оценивался набор, в который вошли картофель, маринованные огурцы, яйца, вареная колбаса, лук, морковь, консервированный горошек и майонез, которые доступны в крупных торговых сетях РФ.

«При подсчётах учитываются цены на самые доступные продукты питания», - добавили в АКОРТ.

Ранее клинический нутрициолог Ирина Селиванова заявила «Радиоточке НСН», что картофель в «Оливье» можно заменить на корень сельдерея.

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
