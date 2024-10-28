СМИ: В США началось расследование насилия в изоляторе, где содержится P. Diddy

По данным СМИ, расследование направлено на обеспечение безопасности сотрудников и заключенных. Его инициировали на фоне роста внимания общественности к этому СИЗО из-за «ужасающих условий, разгула насилия и многочисленных смертей».

Как сообщает издание, в сентябре 2024 года федеральные прокуроры выдвинули девяти заключенным обвинения в нападениях, совершенных на территории бруклинского изолятора с апреля по август текущего года.

P. Diddy был арестован 17 сентября 2024 года по подозрению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, преступном сговоре и содействии проституции. При этом рэпер находился под наблюдением правоохранительных органов с 2023 года, после того, как бывшая девушка артиста обвинила его в сексуальных домогательствах, напоминает «Радиоточка НСН».

