Бонни Тайлер во время одной из поездок в Россию понравился башкирский чак-чак

По словам Казыханова, требования артистки в райдере отличались скромностью: в нём значились лишь базовые вещи — вода, чай, кофе, свежие фрукты, красное вино для самой певицы, а для коллектива — качественное пиво после выступления. Особую симпатию у Бонни Тайлер (настоящее имя — Гейнор Салливан) во время гастролей в Уфе вызвало традиционное башкирское лакомство — чак‑чак.



Одним из ключевых пунктов в расписании певицы был полноценный отдых: поскольку она выступала исключительно вживую, ей требовалось время, чтобы восстановить голос.



Казыханов тепло отозвался о сотрудничестве с артисткой, отметив её исключительный профессионализм и мощную эмоциональную отдачу на концертах — по его мнению, такие исполнители появляются раз в поколение. Он также рассказал, что агентство поддерживало постоянную связь и с самой певицей, и с её супругом, вместе радовалось её творческим достижениям и с нетерпением ждало новых гастролей. Один из запланированных туров должен был пройти осенью 2020 года, однако его пришлось отменить из‑за пандемии.



Бонни Тайлер, прославившаяся хитами Total Eclipse of the Heart и Holding Out for a Hero, ушла из жизни 9 июля, не дожив до 76‑летия.

