Перевод себе более 200 тыс. рублей по СБП может быть признаком мошенничества
В пресс‑центре МВД России ТАСС рассказали о признаках, по которым банки могут распознать мошенничество при снятии наличных. По данным ведомства, Банк России определил девять таких маркеров.
Среди них — три конкретных действия: обналичивание средств в первые сутки после получения кредита, перевод свыше 200 тысяч рублей на собственный счёт через систему быстрых платежей (СБП), а также замена номера телефона, используемого для входа в интернет‑банк.
В МВД добавили, что к подозрительным относят и нетипичные для клиента действия. К примеру, операцию могут счесть подозрительной из‑за времени её проведения, необычно крупной суммы или нестандартного местоположения банкомата. В перечень признаков также входит запрос на выдачу денег непривычным для клиента способом — скажем, с помощью QR‑кода. Ещё один маркер — изменение активности телефонных разговоров в течение шести часов до проведения операции.
Кроме того, насторожить банк могут перемены в характеристиках устройства, с которого клиент пытается снять деньги, обнаружение на нём вредоносного ПО, а также ситуация, когда за один календарный день человеку пять или более раз отказали в выдаче средств.
Ранее стало известно, что в городах России участились случаи вовлечения в мошеннические схемы под видом просьб о помощи с наличными, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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