Завершились съемки фильма Грамматикова «Полустанок надежды»

Он рассказал, что изначально сценарий носил название «Корова», но в итоге фильм вышел под другим заголовком.

По словам Грамматикова, он придерживается особого подхода к каждому проекту: ещё на старте съёмок старается лаконично обозначить главную идею картины.

«Господь дал тебе жизнь, а значит ты не имеешь права ставить точку ни в 35, ни в 55, ни в 85», - сказал режиссёр.



В главных ролях снялись народные артисты России Александр Галибин и Ирина Пегова. Кроме того, в съёмочном процессе были задействованы студенты режиссёра, добавил Грамматиков.

Ранее Грамматиков заявил, что представителям киноиндустрии следует осваивать технологии искусственного интеллекта, внедрение которых неизбежно.

