Завершились съемки фильма Грамматикова «Полустанок надежды»
Режиссёр и кинодраматург Владимир Грамматиков в разговоре с ТАСС подтвердил, что работа над драмой «Полустанок надежды» завершена.
Он рассказал, что изначально сценарий носил название «Корова», но в итоге фильм вышел под другим заголовком.
По словам Грамматикова, он придерживается особого подхода к каждому проекту: ещё на старте съёмок старается лаконично обозначить главную идею картины.
«Господь дал тебе жизнь, а значит ты не имеешь права ставить точку ни в 35, ни в 55, ни в 85», - сказал режиссёр.
В главных ролях снялись народные артисты России Александр Галибин и Ирина Пегова. Кроме того, в съёмочном процессе были задействованы студенты режиссёра, добавил Грамматиков.
Ранее Грамматиков заявил, что представителям киноиндустрии следует осваивать технологии искусственного интеллекта, внедрение которых неизбежно.
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