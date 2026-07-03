«Первая декада июля будет дождливой, затем дождей будет все меньше. Температур в пределах от 22 до 27 градусов тепла. Будут кратковременные периоды всплеска до 30 градусов и кратковременные периоды понижения до 18-23 градусов. На следующей неделе температура просядет в дождях, максимальное значение в понедельник и во вторник – 19-24 градуса тепла. Со среды температура начнет понемногу расти и к четвергу тепло вернется, но кратковременные дожди сохранятся. Наиболее сильные дожди ожидаются в понедельник и среду. Ночные температуры будут находиться в пределах от 9 до 14 градусов в начале недели. Со второй половины недели до 14-19 градусов, ниже минимальных значений не опустятся», - рассказала он.

Как добавил собеседник НСН, на следующей неделе в столице не будет усиления ветра.

«В понедельник ветер будет дуть с запада, во вторник с юго-запада по силе 5-10 метров в секунду. В среду стихнет, а в четверг немного подует с юго-запада, ветер будет слабый, 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 738 миллиметров. Ко вторнику подрастет до 744, а к четвергу снова упадет до 738 миллиметров ртутного столба», - объяснил он.

Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Алексей Карнаухов сообщил НСН, что при нынешних темпах изменения климата погода в Москве может стать такой же как сейчас в Сочи или Ростове, однако, при других условиях, европейской части России грозит резкое похолодание.

