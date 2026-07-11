Лидер Ирана поклялся отомстить за смерть Хаменеи

В Иране и Ираке в траурных мероприятиях, посвящённых погибшему верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, участвовали десятки миллионов человек. Сын и преемник Али Хаменеи — Моджтаба Хаменеи — заявил, что за смерть отца и других жертв необходимо непременно отомстить.

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В своём письменном обращении по случаю похорон Моджтаба Хаменеи поблагодарил граждан за масштабное и исторически значимое участие в траурных акциях. Он особо отметил активность жителей Тегерана, Кума, Неджефа, Кербелы и Мешхеда.

Моджтаба Хаменеи дал клятву воздать должное виновным в гибели Али Хаменеи и прочих жертв атак, осуществлённых США и Израилем. В послании он подчеркнул: возмездие — это требование народа, и оно непременно будет реализовано. Также он упомянул о жертвах двух конфликтов — июньских событий 2025 года и военных действий 2026 года, пообещав отмщение за пролитую кровь всех мучеников.

Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате авиаударов США и Израиля по Тегерану, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Из‑за продолжавшихся в течение марта обстрелов организовать церемонию прощания сразу не получилось. Власти объяснили перенос мероприятия необходимостью должным образом подготовить инфраструктуру. Похороны прошли в Мешхеде — родном городе Али Хаменеи — спустя четыре месяца после его смерти.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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