Лидер Ирана поклялся отомстить за смерть Хаменеи
В Иране и Ираке в траурных мероприятиях, посвящённых погибшему верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, участвовали десятки миллионов человек. Сын и преемник Али Хаменеи — Моджтаба Хаменеи — заявил, что за смерть отца и других жертв необходимо непременно отомстить.
В своём письменном обращении по случаю похорон Моджтаба Хаменеи поблагодарил граждан за масштабное и исторически значимое участие в траурных акциях. Он особо отметил активность жителей Тегерана, Кума, Неджефа, Кербелы и Мешхеда.
Моджтаба Хаменеи дал клятву воздать должное виновным в гибели Али Хаменеи и прочих жертв атак, осуществлённых США и Израилем. В послании он подчеркнул: возмездие — это требование народа, и оно непременно будет реализовано. Также он упомянул о жертвах двух конфликтов — июньских событий 2025 года и военных действий 2026 года, пообещав отмщение за пролитую кровь всех мучеников.
Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате авиаударов США и Израиля по Тегерану, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Из‑за продолжавшихся в течение марта обстрелов организовать церемонию прощания сразу не получилось. Власти объяснили перенос мероприятия необходимостью должным образом подготовить инфраструктуру. Похороны прошли в Мешхеде — родном городе Али Хаменеи — спустя четыре месяца после его смерти.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Лидер Ирана поклялся отомстить за смерть Хаменеи
- Завершились съемки фильма Грамматикова «Полустанок надежды»
- Пожар на нефтебазе в Тверской области потушили спустя двое суток
- Разрушенные крыши и приют: К чему привел циклон «Бернадетт» в Подмосковье
- Бонни Тайлер во время одной из поездок в Россию понравился башкирский чак-чак
- Онищенко рассказал об ожидаемой продолжительности жизни в РФ в 2030 году
- Перевод себе более 200 тыс. рублей по СБП может быть признаком мошенничества
- СМИ: Актриса Паулина Андреева встречается с бизнесменом Андреем Суторминым
- Правительство выделило 4,3 млрд рублей пострадавшей от атак ВСУ туротрасли Крыма
- В Крыму открыли продажу топлива на 99 АЗС