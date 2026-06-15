Улицы в Москве оказались затопленными из-за забитых мусором либо не рассчитанных на такие катаклизмы ливневок, проблему можно решить созданием эффективного водоотведения. Об этом НСН заявил начальник информационно-аналитического центра регистра и кадастра Российского государственного аграрного университета — Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева Сергей Беднарук.

Обновился суточный рекорд по количеству выпавших осадков в Москве, установленный в 2020 году, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Из-за этого в нескольких районах город превратился в Венецию и ушел под воду. Беднарук предположил, что всему виной либо замусоренность, либо недостаточная пропускная способность ливневых канализаций.