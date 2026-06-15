Гидролог объяснил превращение Москвы в Венецию из-за ливней
Из-за того, что в Москве слишком много заасфальтированных площадей, вода скатывается на дороги, а не впитывается в землю, сказал НСН Сергей Беднарук.
Улицы в Москве оказались затопленными из-за забитых мусором либо не рассчитанных на такие катаклизмы ливневок, проблему можно решить созданием эффективного водоотведения. Об этом НСН заявил начальник информационно-аналитического центра регистра и кадастра Российского государственного аграрного университета — Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева Сергей Беднарук.
Обновился суточный рекорд по количеству выпавших осадков в Москве, установленный в 2020 году, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Из-за этого в нескольких районах город превратился в Венецию и ушел под воду. Беднарук предположил, что всему виной либо замусоренность, либо недостаточная пропускная способность ливневых канализаций.
«Ливневки либо забиты мусором, либо у них недостаточная пропускная способность. В каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно. Проблема решается созданием эффективного водоотведения и грамотной эксплуатацией соответствующих систем. Чем больше в городе заасфальтированной площади, тем больше вода скатывается, а не просачивается в почву, то есть дополнительное асфальтирование лишь усугубляет ситуацию. Свою лепту вносят и высокие бордюры, вода течет на дороги, туда, где меньше сопротивление. Все это — вопросы планирования, проектирования и расчетов. Вместе с тем, если такие потопы случаются крайне редко, смысла оглядываться на них при проектировании, наверное, нет», — сказал Беднарук.
Ранее пресс‑служба Департамента транспорта Москвы в своих соцсетях уведомила о том, что из‑за непогоды возможны изменения в работе наземного транспорта.
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