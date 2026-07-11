Онищенко рассказал об ожидаемой продолжительности жизни в РФ в 2030 году

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью РИА Новости озвучил прогноз по ожидаемой продолжительности жизни в России. По его словам, к 2030 году этот показатель может достигнуть 78 лет, а к 2036 году — вырасти до 81 года.

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Онищенко подчеркнул, что средняя продолжительность жизни — ключевой показатель, отражающий уровень благополучия и качества жизни населения страны. Именно этих целевых значений, по его мнению, необходимо добиться в обозначенные сроки.

Академик отметил, что за минувшие годы удалось добиться роста данного показателя на 20 лет. Существенный вклад в это внесла эффективная борьба с инфекционными заболеваниями, а также широкомасштабная программа вакцинации граждан.

При этом, как обратил внимание эксперт, успехи в увеличении продолжительности жизни зависят не только от развития системы здравоохранения, но и от ответственности самих людей. Большое значение имеют повседневные привычки: сбалансированное питание, регулярная физическая нагрузка и в целом осознанный подход к собственному здоровью.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников сказал НСН, что стремление выявить болезни на ранней стадии порой приводит к избыточной диагностике.

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ФОТО: ТАСС/Елков Олег
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