СМИ: Актриса Паулина Андреева встречается с бизнесменом Андреем Суторминым
Актриса Паулина Андреева, недавно оформившая развод с режиссёром Фёдором Бондарчуком, теперь состоит в отношениях с бизнесменом Андреем Суторминым, сообщило издание Starhit.
Возраст предпринимателя — примерно 34 года. В своих социальных сетях он позиционирует себя как создателя компании, которая вкладывает средства в возведение объектов недвижимости на Бали.
В последние недели Сутормин делился в сети снимками, сделанными во время путешествий по России — в частности, из Республики Алтай. Примечательно, что примерно в то же время в этом регионе гостила и Паулина Андреева: в интернете обнаружились фото, запечатлевшие одни и те же места, но с разными героями.
Журнал также разместил кадры, где пара запечатлена вместе: на них Андреева и Сутормин непринуждённо беседуют и обедают в ресторане.
До этого СМИ разбирались, какое имущество может остаться у Андреевой после развода. Известно, что несколько лет назад Бондарчук приобрёл для супруги и их сына Ивана квартиру в Санкт‑Петербурге. Также на протяжении брака пара проживала в московской квартире, площадь которой составляет 150 квадратных метров, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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