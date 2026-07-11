СМИ: Актриса Паулина Андреева встречается с бизнесменом Андреем Суторминым

Возраст предпринимателя — примерно 34 года. В своих социальных сетях он позиционирует себя как создателя компании, которая вкладывает средства в возведение объектов недвижимости на Бали.



В последние недели Сутормин делился в сети снимками, сделанными во время путешествий по России — в частности, из Республики Алтай. Примечательно, что примерно в то же время в этом регионе гостила и Паулина Андреева: в интернете обнаружились фото, запечатлевшие одни и те же места, но с разными героями.



Журнал также разместил кадры, где пара запечатлена вместе: на них Андреева и Сутормин непринуждённо беседуют и обедают в ресторане.



До этого СМИ разбирались, какое имущество может остаться у Андреевой после развода. Известно, что несколько лет назад Бондарчук приобрёл для супруги и их сына Ивана квартиру в Санкт‑Петербурге. Также на протяжении брака пара проживала в московской квартире, площадь которой составляет 150 квадратных метров, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

