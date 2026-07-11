Правительство выделило 4,3 млрд рублей пострадавшей от атак ВСУ туротрасли Крыма
Власти направили свыше 4,3 млрд рублей на помощь туристической отрасли Крыма и Севастополя.
Согласно сообщению кабинета министров, финансирование предназначено для туристических компаний, которые столкнулись с трудностями из‑за сокращения числа туристов — это связано с действиями Вооружённых сил Украины.
Средства пойдут на разовые выплаты работникам свыше 4 600 компаний. При этом объём финансирования для Крыма составит более 3,7 млрд рублей, оставшаяся часть средств будет выделена Севастополю.
Ранее, в середине недели, глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о подготовке комплекса мер поддержки для местных предпринимателей с учётом текущей обстановки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В числе обещанных льгот — уменьшение арендной платы, предоставление кредитов на льготных условиях, а также организация обучающих программ для бизнеса.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Актриса Паулина Андреева встречается с бизнесменом Андреем Суторминым
- Правительство выделило 4,3 млрд рублей пострадавшей от атак ВСУ туротрасли Крыма
- В Крыму открыли продажу топлива на 99 АЗС
- МО: Силы ПВО сбили 445 БПЛА ВСУ и 2 крылатые ракеты
- МО: ВС РФ освободили Бачевск в Сумской области
- Пентагон обнародовал новые засекреченные данные об НЛО
- Зеленский: У Украины нет возможности сбивать баллистические ракеты
- В МИД Северной Кореи объявили о закрытии вопроса денуклеаризации республики
- СМИ: Ураган уничтожил собачий приют в Подмосковье
- Итальянский певец Pupo выступит в РФ