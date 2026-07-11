Правительство выделило 4,3 млрд рублей пострадавшей от атак ВСУ туротрасли Крыма

Власти направили свыше 4,3 млрд рублей на помощь туристической отрасли Крыма и Севастополя.

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Согласно сообщению кабинета министров, финансирование предназначено для туристических компаний, которые столкнулись с трудностями из‑за сокращения числа туристов — это связано с действиями Вооружённых сил Украины.

Средства пойдут на разовые выплаты работникам свыше 4 600 компаний. При этом объём финансирования для Крыма составит более 3,7 млрд рублей, оставшаяся часть средств будет выделена Севастополю.

Ранее, в середине недели, глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о подготовке комплекса мер поддержки для местных предпринимателей с учётом текущей обстановки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В числе обещанных льгот — уменьшение арендной платы, предоставление кредитов на льготных условиях, а также организация обучающих программ для бизнеса.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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