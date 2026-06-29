Влияние Старого света: Почему в Калининград пришла экстремальная жара
Морской бриз не мог снизить накал жары в Калининградской области, вызванный мощным антициклоном, сказал НСН Леонид Старков.
Экстремальную жару, которая сегодня наблюдается в Европе, сформировал мощный антициклон, и его отголоски по касательной затронули в минувшие выходные и Калининградскую область, заявил в беседе с НСН ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.
В Калининградской области побит многолетний температурный рекорд. Метеостанция в приграничном городе Мамоново зафиксировала температуру плюс 36 градусов. Соответствующие данные привели в региональном Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). Старков объяснил, что погоду в области определял антициклон.
«Мощный антициклон, который определял и продолжает определять погоду на значительной части старого света, коснулся западных окраин России, в частности Калининградской области. Поэтому в минувшие выходные впервые в этом сезоне температура превысила 30 градусов тепла. Более того, обновила максимум дня. В Калининграде на опорной метеорологической станции температура повысилась до 34,4 градуса тепла. Обновила максимум месяца, который составлял 34 градуса тепла и был зафиксирован в 2019 году. В прибрежной зоне, в частности в Краснофлотске, температура превысила отметку в 36 градусов тепла. Погоду определял антициклон. Нисходящие воздушные потоки способствуют сжатию атмосферы и разогреву воздуха. Морские бризы здесь практически не влияют, тем более в условиях слабого штилевого ветра. Более того, ветер как раз был с континента. Этим и объясняется более высокая температура, отмеченная в прибрежной черте», - объяснил он.
Как добавил собеседник НСН, волна жары существенно не отразится на прочих российских регионах.
«В Калининградской области жара была всего два дня. Уже в ночь на понедельник она сменилась холодным атмосферным фронтом, который принес ливневые дожди. Это вполне заурядное для теплого времени года явление. То, что температура превысила экстремум – необычно. Но на то и волна тепла необычная. В Европе температура воздуха превышала 40 градусов тепла, в России такого не было. Затронуло только Калининградскую область, и то по касательной. Дальше эта волна тепла не пошла и не пойдет. Ее отголоски скажутся на этой неделе, но также на 1-2 дня. При этом о 40 градусах кроме юга России, речь не идет», - подчеркнул Старков.
По его словам, климатические изменения могут проявляться не только в волнах жары.
«Климатические изменения идут по всей планете. Больше проявляют себя в высоких и средних широтах. Необязательно в Европе, также и в России. Если посмотреть динамику повышения температурного фона, то наибольшая дельта как раз прослеживается в высоких широтах. Климатические изменения проявляются не только в волнах жары, но и в волнах холода. В чередовании периодов экстремально теплой и экстремально холодной погоды. Это сопровождается разного рода неблагоприятными явлениями. В теплое полугодие - это сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер. В холодное полугодие это снегопады, резкое увеличение снежного покрова, гололед, замерзающий дождь и так далее», - сказал он.
Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил НСН, что первая половина текущей недели ознаменуется солнечной и жаркой погодой, однако в четверг в Москву придут прохлада и легкие осадки.
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