По его словам, климатические изменения могут проявляться не только в волнах жары.

«Климатические изменения идут по всей планете. Больше проявляют себя в высоких и средних широтах. Необязательно в Европе, также и в России. Если посмотреть динамику повышения температурного фона, то наибольшая дельта как раз прослеживается в высоких широтах. Климатические изменения проявляются не только в волнах жары, но и в волнах холода. В чередовании периодов экстремально теплой и экстремально холодной погоды. Это сопровождается разного рода неблагоприятными явлениями. В теплое полугодие - это сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер. В холодное полугодие это снегопады, резкое увеличение снежного покрова, гололед, замерзающий дождь и так далее», - сказал он.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил НСН, что первая половина текущей недели ознаменуется солнечной и жаркой погодой, однако в четверг в Москву придут прохлада и легкие осадки.

