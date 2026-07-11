В Крыму открыли продажу топлива на 99 АЗС
В Крыму 11 июля свободная продажа топлива ведется на 99 автозаправочных станциях (АЗС). Об этом сообщили в канале Минтопэнерго республики в «Максе».
В Сети ведомство разместило таблицы со списками АЗС, где в свободной продаже ведется отпуск бензина марок АИ-95 и АИ-95+, а также дизельного топлива. При этом 10 июля в Крыму топливо было в свободной продаже на 90 АЗС.
Отмечается, что в субботу в Севастополе топливо продают свободно на девяти станциях, также отпуск ведется по выданным накануне QR-кодам.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в июне стоимость бензина в РФ подскочила почти на 7%.
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