В Крыму открыли продажу топлива на 99 АЗС

В Сети ведомство разместило таблицы со списками АЗС, где в свободной продаже ведется отпуск бензина марок АИ-95 и АИ-95+, а также дизельного топлива. При этом 10 июля в Крыму топливо было в свободной продаже на 90 АЗС.

Отмечается, что в субботу в Севастополе топливо продают свободно на девяти станциях, также отпуск ведется по выданным накануне QR-кодам.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в июне стоимость бензина в РФ подскочила почти на 7%.