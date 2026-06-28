ВОЗ: Более 1300 человек умерли за неделю в Европе из-за жары
За последнюю неделю аномальная жара в Европе унесла жизни более 1,3 тысячи человек. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в соцсети Х.
Гебрейесус обратил внимание на то, что Европа - континент, где потепление происходит быстрее всего на Земле - темпы потепления здесь вдвое превышают среднемировые показатели.
По его словам, на фоне глобального изменения климата аномальная жара, которую ранее считали редким явлением, случающимся раз в поколение, теперь становится регулярной и повторяется практически каждый год.
Аномальная жара накрыла европейские страны в середине июня. В ряде регионов воздух прогрелся до +40 градусов, а местами даже больше. Из-за опасной жары красный, наивысший уровень погодной опасности был введен во Франции, Великобритании, Нидерландах и Италии.
С 24 по 28 июня во Франции зарегистрировало на 1 тысячу больше смертей, чем за аналогичные периоды предыдущих лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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