Пожар на нефтебазе в Тверской области потушили спустя двое суток

В мессенджере «Макс» глава региона сообщил: «Пожар на тверской нефтебазе, возникший в результате отражения атаки вражеского беспилотника, полностью ликвидирован».



Для борьбы с огнём, помимо сотрудников МЧС, задействовали дополнительные силы из региона. Виталий Королев подчеркнул, что инцидент не сказался на топливном обеспечении области: регион получил дополнительные объёмы горючего — в скором времени оно поступит на АЗС.



Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал — ни работники нефтебазы, ни жители близлежащих территорий, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

