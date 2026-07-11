Пожар на нефтебазе в Тверской области потушили спустя двое суток

Губернатор Тверской области Виталий Королев 11 июля проинформировал о ликвидации пожара на нефтебазе в Твери. Возгорание случилось из‑за атаки беспилотника 9 июля — загорелся один из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза».

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В мессенджере «Макс» глава региона сообщил: «Пожар на тверской нефтебазе, возникший в результате отражения атаки вражеского беспилотника, полностью ликвидирован».

Для борьбы с огнём, помимо сотрудников МЧС, задействовали дополнительные силы из региона. Виталий Королев подчеркнул, что инцидент не сказался на топливном обеспечении области: регион получил дополнительные объёмы горючего — в скором времени оно поступит на АЗС.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал — ни работники нефтебазы, ни жители близлежащих территорий, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Кумыков Ибрагим
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