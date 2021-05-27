Путин против! Закрыт ли вопрос об «обязательных» прививках от COVID-19

В ответ на это адвокат, председатель Общественного совета при МВД РФ Анатолий Кучерена в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что принудительно заставить вакцинироваться человека невозможно.

«Однако, когда в условиях пандемии существует угроза человечеству, это совершенно другой вопрос. Тогда, возможно, власти могут принимать решения, способствующие искоренению этой "чумы", этой болезни. Но заставить меня принудительно делать это невозможно. Если будет введено чрезвычайное положение, то в его рамках будут действовать другие законы. В настоящий момент этого в России не существует. Зная позицию наших руководителей, позицию руководителей соответствующих министерств и ведомств, я не думаю, что в настоящий момент есть необходимость обязательной вакцинации», - уточнил адвокат.

Кроме того, Кучерена подчеркнул, что лично он против обязательной вакцинации от коронавируса в России. Каждый должен принимать решение самостоятельно.

Его позицию по этому вопросу разделяет управляющий партнер Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры». Алексей Попов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что принудительная вакцинация от коронавируса – это крайняя мера.

«Это самый последний способ решения этого вопроса. Совсем крайняя мера. Прежде всего, это затрагивает человека и его личное здоровье. Вмешательство в здоровье конкретного человека не может осуществляться помимо его воли. У нас даже психически больного можно заключить в лечебное учреждение только по решению суда. В данном случае речь идет о том, что человек сам решает для себя, делать прививку или нет. Может быть, стоило найти меры не просто принудительного, а стимулирующего характера?», - отметил Попов.