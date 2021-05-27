Путин против! Закрыт ли вопрос об «обязательных» прививках от COVID-19
Между тем, юристы и врачи не смогли прийти к единому мнению в вопросе обязательной прививки от коронавируса: известные медики идею поддерживают.
Владимир Путин выступил против обязательной вакцинации от COVID-19. Глава государства подчеркнул, что, по его мнению, это нецелесообразно и делать этого нельзя. При этом президент России отметил, что граждане должны сами осознать эту необходимость.
«Понять, что, если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью. Особенно это касается людей старших возрастов», - заявил российский лидер в Сочи в ходе совещания по экономическим вопросам.
Ранее на этой неделе власти Якутии заявили об обязательной иммунизации жителей республики. В постановлении главного санитарного врача Маргариты Игнатьевой отмечалось, что в первую очередь привиться от коронавируса обязаны все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, а также сотрудники, задействованные в проведении массовых мероприятий республиканского масштаба.
В ответ на это адвокат, председатель Общественного совета при МВД РФ Анатолий Кучерена в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что принудительно заставить вакцинироваться человека невозможно.
«Однако, когда в условиях пандемии существует угроза человечеству, это совершенно другой вопрос. Тогда, возможно, власти могут принимать решения, способствующие искоренению этой "чумы", этой болезни. Но заставить меня принудительно делать это невозможно. Если будет введено чрезвычайное положение, то в его рамках будут действовать другие законы. В настоящий момент этого в России не существует. Зная позицию наших руководителей, позицию руководителей соответствующих министерств и ведомств, я не думаю, что в настоящий момент есть необходимость обязательной вакцинации», - уточнил адвокат.
Кроме того, Кучерена подчеркнул, что лично он против обязательной вакцинации от коронавируса в России. Каждый должен принимать решение самостоятельно.
Его позицию по этому вопросу разделяет управляющий партнер Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры». Алексей Попов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что принудительная вакцинация от коронавируса – это крайняя мера.
«Это самый последний способ решения этого вопроса. Совсем крайняя мера. Прежде всего, это затрагивает человека и его личное здоровье. Вмешательство в здоровье конкретного человека не может осуществляться помимо его воли. У нас даже психически больного можно заключить в лечебное учреждение только по решению суда. В данном случае речь идет о том, что человек сам решает для себя, делать прививку или нет. Может быть, стоило найти меры не просто принудительного, а стимулирующего характера?», - отметил Попов.
Между тем, экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко придерживается противоположной точки зрения. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он отметил, что требования властей Якутии по вакцинации населения от коронавируса не являются нарушением прав человека. Кроме того, по словам Онищенко, этот опыт стоит внедрить в Москве и других регионах России.
«Здесь ничего не нарушено. Потому что, если вы работаете в сфере услуг, то входите в группу риска по производственным показателям. Я как работодатель должен обеспечить вам безопасные условия, чтобы вы не заболели коронавирусом, я вас должен привить и выдать все средства защиты. А вот если я вам это не обеспечу, вы вправе подать на меня в суд. При этом пожилые люди сюда не подходят, поскольку они входят в группу риска по медицинским показателям. С пенсии вы их не уволите. Поэтому с ними надо работать. А всех остальных надо чесать под одну гребенку. Ваша обязанность – соблюдать технику безопасности», - сказал Онищенко.
Кстати, позицию Геннадия Онищенко разделяет врач и телеведущий Александр Мясников.
«Я за непременное вакцинирование, и не только от коронавируса. Не разрешил бы без этих уколов поступать в средние и высшие учебные заведения. Считаю, что от коронавируса с помощью препаратов обязательно застраховать себя должна группа риска: лица старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями. Именно они болеют тяжело и умирают», - заявил Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Между тем, накануне пресс-секретарь главы Якутии Афанасий Ноев заявил, что в республике всё же не будет обязательной вакцинации от COVID-19. Он подчеркнул, что в постановлении санитарного врача региона речь шла об организации массовой прививочной кампании. Ноев добавил, что по указанию работодателя жители Якутии должны подойти в прививочный пункт, чтобы вакцинироваться от COVID-19 или написать отказ.
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