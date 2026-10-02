Минпромторг: В России выросли продажи новых электромобилей и гибридов

Уточняется, что по итогам девяти месяцев текущего года было реализовано почти 98,7 тысячи новых электрокаров и гибридов. Это на 92,6% больше, чем за январь-сентябрь 2025 года.

Отмечается, что всего за три квартала в России продали 960,4 тысячи новых легковушек и лёгкого коммерческого транспорта (LCV). Доля электромобилей и гибридов составила 9,2%.

Ранее директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) Татьяна Арабаджи заявила «Радиоточке НСН», что электрокары и гибриды покупают только те водители, кто заранее планировал такую возможность.

