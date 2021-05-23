Медведев пояснил заявление об обязательной вакцинации россиян
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил заявления о том, что принудительная вакцинация населения допустима в государственных интересах. Об этом он написал в своем Facebook.
Медведев призвал комментаторов быть внимательными. Политик напомнил, что высказался о трех моментах. Во-первых, указал, что в России вакцинация добровольная. Во-вторых, «в некоторых случаях при большой общественной опасности развития эпидемии государства вводят обязательную вакцинацию (это был комментарий слов коллеги из ПАСЕ на форуме про решение Европейского суда по вакцинации)». В-третьих, напомнил Медведев, для подобных действий власти издают отдельное законодательное постановление.
Также зампред Совбеза РФ напомнил, что от многих болезней в СССР вакцинация была обязательной. Подобные меры помогали быстро останавливать распространение опасных инфекций. Медведев подчеркнул изменения в современных подходах, в том числе правовых, к вакцинации, пишет Газета.ru.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что иногда вакцинация может быть обязательной в государственных интересах.
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