Титаны мысли и обязательная вакцинация. Якутия и Югра услышали Медведева

Якутия стала первым российским регионом, власти которого решили прибегнуть к обязательной вакцинации от коронавируса на своей территории. Соответствующее постановление выпустила главный санитарный врач республики, сообщил на заседании регионального оперативного штаба глава Якутии Айсен Николаев (на фото). В соответствии с документом, в Якутии должно быть привито не менее 70% взрослого населения, все работодатели обязаны организовать и обеспечить вакцинацию сотрудников. Это касается предприятий и организаций всех форм собственности, работающих на территории региона. Обязательной вакцинации подлежат люди старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями, медработники, сотрудники сферы образования и социальной сферы, работники, занятые в промышленности, энергетике, строительстве и ЖКХ, сотрудники правоохранительных органов. Работодателям, которые не обеспечат обязательную вакцинацию сотрудников, грозит штраф 200 тысяч рублей, отмечает РБК.

Первооткрывателем ящика Пандоры, то есть темы обязательной вакцинации, можно считать бывшего президента и премьер-министра Дмитрия Медведева. Ныне занимающий пост зампредседателя Совета безопасности Медведев 19 мая допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса. Выступая на международном юридическом онлайн-форуме, он, с одной стороны, согласился с тем, что позиция «целого ряда европейских институтов» о добровольности прививок «вполне разумна», но, с другой стороны, указал на возможность исключения из этого правила.

«Иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер», – заявил Дмитрий Медведев.