Титаны мысли и обязательная вакцинация. Якутия и Югра услышали Медведева
Российские регионы отреагировали на рассуждения зампредседателя Совбеза по поводу обязательной вакцинации от коронавируса
Якутия стала первым российским регионом, власти которого решили прибегнуть к обязательной вакцинации от коронавируса на своей территории. Соответствующее постановление выпустила главный санитарный врач республики, сообщил на заседании регионального оперативного штаба глава Якутии Айсен Николаев (на фото). В соответствии с документом, в Якутии должно быть привито не менее 70% взрослого населения, все работодатели обязаны организовать и обеспечить вакцинацию сотрудников. Это касается предприятий и организаций всех форм собственности, работающих на территории региона. Обязательной вакцинации подлежат люди старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями, медработники, сотрудники сферы образования и социальной сферы, работники, занятые в промышленности, энергетике, строительстве и ЖКХ, сотрудники правоохранительных органов. Работодателям, которые не обеспечат обязательную вакцинацию сотрудников, грозит штраф 200 тысяч рублей, отмечает РБК.
Первооткрывателем ящика Пандоры, то есть темы обязательной вакцинации, можно считать бывшего президента и премьер-министра Дмитрия Медведева. Ныне занимающий пост зампредседателя Совета безопасности Медведев 19 мая допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса. Выступая на международном юридическом онлайн-форуме, он, с одной стороны, согласился с тем, что позиция «целого ряда европейских институтов» о добровольности прививок «вполне разумна», но, с другой стороны, указал на возможность исключения из этого правила.
«Иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер», – заявил Дмитрий Медведев.
Резонанс, который вызвало решение якутских властей, уже заставил их пойти на попятную. Пресс-секретарь главы республики Афанасий Ноев выступил с разъяснениями, из которых следует, что обязательной вакцинации от COVID-19 в Якутии не будет, а речь идет лишь об организации массовой прививочной кампании.
«Работник может отказаться, это его право. У нас же вакцинация добровольная (…) Это, скорее, требования к работодателям, они должны создать условия для массовой вакцинации. Мы не обязываем людей», - заявил чиновник, слова которого приводит «Лента.ру».
Но титан Эпиметей уже сделал свое дело, и за Якутией потянулась Югра. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова распорядилась изучить опыт Якутии.
«Обратите внимание на этот опыт и своевременно ознакомьтесь. И при положительных эффектах вносите соответствующие предложения», — сказала Комарова на заседании регионального оперативного штаба.
Имя Эпиметей с древнегреческого переводится как «думающий после».
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