«Платите деньги!» Юрист ответил Медведеву о принудительной вакцинации
Управляющий партнер Коллегии адвокатов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что решение о вакцинации должно приниматься здоровыми людьми самостоятельно и без принуждения со стороны государства.
Принудительная вакцинация от коронавируса - крайняя мера, заявил управляющий партнер Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса «в государственных интересах».
«Несмотря на важность данного мероприятия для здоровья нации и экономики в целом, принуждение – это самый последний способ решения этого вопроса. Совсем крайняя мера. Прежде всего, это затрагивает человека и его личное здоровье. Вмешательство в здоровье конкретного человека не может осуществляться помимо его воли. У нас даже психически больного можно заключить в лечебное учреждение только по решению суда. В данном случае речь идет о том, что человек сам решает для себя, делать прививку или нет. Но могут быть иные ограничения – то, что лица, которые не привиты, не могут, например, занимать определенные должности, работать в тех же медицинских, образовательных, каких-то государственных учреждениях», - отметил он.
В среду Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума заявил, что добровольность вакцинации является вопросом «соразмерности ценностей»: с одной стороны, отдельной жизни, а с другой - защиты всего населения. Он предупредил юристов, что им вскоре предстоит дать свои ответы на эти темы.
Алексей Попов объяснил НСН, что материально мотивировать человека будет справедливее, чем заставлять прививаться на обязательной основе.
«Есть карантинные мероприятия, которые уже предусмотрены законодательством, они принимаются в рамках закона. Но этот закон должен учитывать вопрос вмешательства в здоровье конкретного человека. Это его личное право и личное дело – прививаться или не прививаться. Когда человек болен болезнью, которая опасна для окружающих, его могут госпитализировать или изолировать, чтобы избежать заражения. Но прививка делается здоровому человеку. Поэтому тут возникает правовая коллизия. Это не просто юридический нюанс. Это основной принцип. Почему ему нельзя давать работать, запрещать ему посещать какие-то места, всячески его ограничивать только из-за того, что он не сделал прививку? За то, что люди сдают кровь, им платят деньги, вручают медали за то, что они людям помогают. Может быть, стоило найти меры не просто принудительного, а стимулирующего характера?» - предложил он.
Не менее 60% взрослого населения России должны вакцинироваться от коронавируса, чтобы инфекция «сошла на нет», и этой цифры удастся достичь к осени текущего года, уверена сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Мне очень хочется верить, что мы это сделаем раньше, чем наступит осень», — заявляла она.
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