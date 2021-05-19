«Платите деньги!» Юрист ответил Медведеву о принудительной вакцинации

В среду Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума заявил, что добровольность вакцинации является вопросом «соразмерности ценностей»: с одной стороны, отдельной жизни, а с другой - защиты всего населения. Он предупредил юристов, что им вскоре предстоит дать свои ответы на эти темы.

Алексей Попов объяснил НСН, что материально мотивировать человека будет справедливее, чем заставлять прививаться на обязательной основе.

«Есть карантинные мероприятия, которые уже предусмотрены законодательством, они принимаются в рамках закона. Но этот закон должен учитывать вопрос вмешательства в здоровье конкретного человека. Это его личное право и личное дело – прививаться или не прививаться. Когда человек болен болезнью, которая опасна для окружающих, его могут госпитализировать или изолировать, чтобы избежать заражения. Но прививка делается здоровому человеку. Поэтому тут возникает правовая коллизия. Это не просто юридический нюанс. Это основной принцип. Почему ему нельзя давать работать, запрещать ему посещать какие-то места, всячески его ограничивать только из-за того, что он не сделал прививку? За то, что люди сдают кровь, им платят деньги, вручают медали за то, что они людям помогают. Может быть, стоило найти меры не просто принудительного, а стимулирующего характера?» - предложил он.

Не менее 60% взрослого населения России должны вакцинироваться от коронавируса, чтобы инфекция «сошла на нет», и этой цифры удастся достичь к осени текущего года, уверена сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Мне очень хочется верить, что мы это сделаем раньше, чем наступит осень», — заявляла она.

