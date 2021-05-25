Онищенко призвал прививать москвичей от COVID-19, как в Якутии
Депутат Госдумы поддержал требование вакцинироваться для сотрудников сферы услуг, однако отказался называть его «обязательной вакцинацией».
Требования властей Якутии по вакцинации населения от коронавируса не являются нарушением прав человека, этот опыт стоит внедрить в Москве и других регионах России, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Ранее сообщалось, что в Якутии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для нескольких категорий населения. Работодателям, которые не обеспечат вакцинацию сотрудников, грозит штраф в размере 200 тысяч рублей.
«Вы читали документ? Здесь ничего не нарушено. Потому что, если вы работаете в сфере услуг, то входите в группу риска по производственным показателям. Я как работодатель должен обеспечить вам безопасные условия, чтобы вы не заболели коронавирусом, я вас должен привить и выдать все средства защиты. А вот если я вам это не обеспечу, вы вправе подать на меня в суд. При этом пожилые люди сюда не подходят, поскольку они входят в группу риска по медицинским показателям. С пенсии вы их не уволите. Поэтому с ними надо работать. А всех остальных надо чесать под одну гребенку. Ваша обязанность – соблюдать технику безопасности», - сказал Онищенко.
По его словам, здесь нет никакого нарушения прав человека, и опыт Якутии стоит внедрить в других регионах России.
«В других регионах обязательно надо это сделать, только следует грамотно составить договор. Потому что наша игривая либеральная общественность полезет в бутылку. Они пойдут выступать насчет того, что нарушены права, а никакие права не нарушены. Нарушают права те, кто не привился и ставит здоровье других под угрозу. В Москве тоже надо ввести аналогичные меры. Однако "обязательная вакцинация" - это неправильная трактовка и передергивание. Я бы назвал это требованием соблюдать технику безопасности всем тем группам, которые входят в сферу услуг, начиная с журналистов», - пояснил экс-глава Роспотребнадзора.
При этом он высказал мнение, что в Якутии безопасная ситуация по коронавирусу.
«Сколько в Якутии металлургов? Их там нет. Одни торгаши, парикмахеры, клубы, шашлычные, шаурма, может быть, оленину еще жуют. Там есть одно производство – это оленеводы. Они бегают по тундре, но олени их не заразят, а они не заразят оленей. Там полная безопасность», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Глава Якутии Айсен Николаев объявил, что в республике вводится обязательная вакцинация населения от коронавируса. Как заявили в пресс-службе главы региона, в первую очередь вакцинироваться обязаны все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, а также сотрудники, задействованные в проведении массовых мероприятий республиканского масштаба.
Федеральные власти, в том числе глава Минздрава Михаил Мурашко, ранее говорили, что вакцинация в России носит добровольный характер.
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