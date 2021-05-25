Онищенко призвал прививать москвичей от COVID-19, как в Якутии

Требования властей Якутии по вакцинации населения от коронавируса не являются нарушением прав человека, этот опыт стоит внедрить в Москве и других регионах России, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Ранее сообщалось, что в Якутии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для нескольких категорий населения. Работодателям, которые не обеспечат вакцинацию сотрудников, грозит штраф в размере 200 тысяч рублей.