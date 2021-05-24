Прививаться обязательно! Вирусолог оценил турецкий «COVID-комплимент» России
Комплимент турецкого министра насчет успехов в борьбе с пандемией отражает лишь желание Анкары поскорее увидеть российских туристов, уверен Алексей Аграновский.
Вирусолог Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отреагировал на «комплимент» от министра культуры и туризма республики Мехмета Нури Эрсоя, который ради возобновления авиасообщения с Россией допустил ряд послаблений для российских туристов. По словам Эрсоя, Турция может отменить для них обязательность предоставлять результаты ПЦР-теста на COVID-19 при въезде: при определенном уровне вакцинации и ежедневного прироста заболевших становится понятно, что «пандемия взята под контроль» и ПЦР-тесты не нужны, подчеркнул он.
«Комплимент турецкой стороны насчет эффективности нашей борьбы с пандемией приятен, но здесь, скорее, видно стремление поддержать собственный туризм. У нас не самая плохая ситуация с COVID-19, но ситуация будет оставаться тревожной, пока не будут достигнуты успехи в вакцинации», - отметил по этому поводу вирусолог.
Россиянам, которые планируют отправиться в этом сезоне на отдых в Турцию после открытия авиасообщения с этой страной, нужно обязательно сделать прививку от коронавируса, сказал Аграновский.
«Непременно прививаться от COVID-19 тем, у кого нет антител к SARS CoV-2. Если бы наши власти сделали это обязательным условием, я бы не посчитал это наступлением на права туриста. Вакцинированный не заболеет и с меньшей вероятностью привезет домой какой-то новый штамм. Это необходимость», - подчеркнул Аграновский.
Вирусолог добавил, что не располагает информацией о том, насколько достоверны ПЦР-тесты, которые делаются в России.
«Для путешествий важнее результаты теста на антитела, чем ПЦР-тесты», - заявил он.
Россия приостановила авиасообщение для своих граждан в Турцию с 15 апреля по 1 июня на фоне растущего числа заболеваний коронавирусом в республике. В стране в середине апреля ежедневно фиксировалось порядка 50-60 тысяч новых случаев заболевания.
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