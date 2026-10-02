В Госдуме поддержали повышение штрафов за распитие и курение в общественных местах
Асоциальное поведение должно наказываться строже, чтобы защитить общество, заявил НСН Артем Кирьянов.
Повышение штрафов необходимо, чтобы наводить на улицах порядок, а полицейские в таком случае не будут брать взятки, рассказал НСН депутат Госдумы IX созыва Артем Кирьянов.
Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении административных штрафов по 29 статьям КоАП РФ — в том числе за распитие алкоголя в общественных местах, курение в запрещенных зонах и мелкое хулиганство. Штрафы предлагается увеличить кратно. За курение, распитие алкоголя и появление нетрезвым на улице сумма взыскания должна вырасти до 1–3 тысячи рублей. Кирьянов не удивился таким мерам.
«Во-первых, мы постоянно индексируем штрафы, потому что надо их подтягивать к тому уровню зарплат, который есть сегодня. Многие вводились достаточно давно — 10-20 лет назад, поэтому наказание в 500 рублей никого не пугает и не защищает общество. Это нормальный рабочий процесс. Какое социальное недовольство, если нарушается закон? Мы абсолютно понимаем, что штрафы за мелкое хулиганство, за распитие спиртных напитков должны работать так, чтобы у нас не было асоциальных проявлений на улицах. Я также не думаю, что сегодня работа полиции может вызывать у кого-то острые вопросы по этому поводу. За последние годы мы видим качественное изменение коммуникации с гражданам. К тому же, действия не происходят без должного повода или обращений. Это не какая-то кормушка для полицейских с коррумпированным складом ума», — подчеркнул он.
Ранее глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин в разговоре с НСН усомнился, что повышать штрафы будет хорошей идеей.
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