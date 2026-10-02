Повышение штрафов необходимо, чтобы наводить на улицах порядок, а полицейские в таком случае не будут брать взятки, рассказал НСН депутат Госдумы IX созыва Артем Кирьянов.

Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении административных штрафов по 29 статьям КоАП РФ — в том числе за распитие алкоголя в общественных местах, курение в запрещенных зонах и мелкое хулиганство. Штрафы предлагается увеличить кратно. За курение, распитие алкоголя и появление нетрезвым на улице сумма взыскания должна вырасти до 1–3 тысячи рублей. Кирьянов не удивился таким мерам.