«Реакция Сеула вызвана тем, что деликатная операция, против которой выступали многие в Южной Корее, стало гласной. Передача военнопленных другой стране не совсем соответствует международному праву, но можно сказать, что соответствует корейскому праву. Этот шаг очень противоречивый, Киев настаивает на своей истине, а для Южной Кореи это отличный повод перестать делать то, что бы они не хотели. Южная Корея не хочет быть втянута в конфликт, она должна действовать в рамках политического вектора США, но ухудшать отношения с Россией ей сейчас не хотелось бы. То, что Киев себя так повел, это отличный подарок для Южной Кореи. Это отличный повод, чтобы сказать, как плохо себя ведут украинские партнеры. Это поможет Южной Корее занять более сдержанную позицию в этом конфликте. Южная Корея деликатно присоединилась к санкциям, но не хочет враждовать с Россией активно», - объяснил он.

Он подчеркнул, что для Сеула это очень чувствительный вопрос, но серьезных последствий для отношений с Киевом не будет.

«Корейцы очень чувствительны к вопросу национальной гордости. Если была договоренность, что Киев не будет раскрывать передачу, то корейцы действительно обиделись. Американцы и западные союзники постараются этот скандал приглушить. Пока Южная Корея напрямую не поставляет Украине серьезные вооружения, снаряды могут идти. Поддержка Южной Кореи важна для Киева, так как это поддержка Азии. Плюс Южная Корея и Япония – это важные партнеры США, Вашингтону важно, чтобы они придерживались линии Запада. Южная Корея может воздержаться на голосовании при какой-то резолюции по Украине, например, вот такая будет реакция в основном. Вряд ли будет разрыв отношений, американцы здесь вмешаются. Отношения будут охлаждены, но без серьезных последствий», - заключил собеседник НСН.

Ранее Александр Жебин объяснял НСН, почему для Северной Кореи и США сейчас важны прямые контакты.

