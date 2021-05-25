Режима ЧП нет! Адвокат Кучерена выступил против обязательной вакцинации от COVID-19

В Якутии ввели обязательную вакцинацию населения от COVID-19. Соответствующее постановление выпустила главный санитарный врач республики, заявил глава Якутии Айсен Николаев. В первую очередь привиться от коронавируса обязаны все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, а также сотрудники, задействованные в проведении массовых мероприятий республиканского масштаба. Их могут не допустить к работе «в случае необоснованного отказа от вакцинирования».

Работодателям, которые не обеспечат обязательную вакцинацию сотрудников, грозит штраф 200 тысяч рублей.

Адвокат, председатель Общественного совета при МВД РФ Анатолий Кучерена в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о том, имеют ли право региональные власти, с юридической точки зрения, объявить вакцинацию обязательной.

«Эти вопросы должны решать региональные власти, ответственность лежит на главном санитарном враче, на Ропотребнадзоре в конкретном субъекте Российской Федерации. Однозначно сказать нельзя, надо смотреть те нормативные акты, которые выпускаются – на основании чего руководители местного Роспотребнадзора пришли к такому выводу и такому решению. И только после этого можно сказать, соответствует ли это решение федеральным законам, нарушает ли он федеральный закон или не нарушает. До того нужно смотреть все документы», - заявил юрист.

Также Анатолий Кучерена подчеркнул, что все действия, которые принимаются, в том числе, региональными руководителями соответствующих органов власти, должны соответствовать федеральным законам.

«Кроме того, важно, чтобы решения, которые принимаются, не нарушали права человека, а способствовали тому, чтобы эти права не нарушались. В том числе и те, которые связаны с медициной, вакцинацией и так далее. Всё это должно быть направлено на улучшение качества жизни человека. А всё, что не направлено на это, может считаться нарушением. И ещё раз повторюсь – в каждом конкретном случае надо разбираться», - отметил адвокат.

Кроме того, Анатолий Кучерена заявил, что принудительно заставить вакцинироваться человека невозможно.

«Однако, когда в условиях пандемии существует угроза человечеству, это совершенно другой вопрос. Тогда, возможно, власти могут принимать решения, способствующие искоренению этой "чумы", этой болезни. Но заставить меня принудительно делать это невозможно», - уточнил адвокат.