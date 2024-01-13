Праздничные порывы: В России продолжаются коммунальные аварии

В центре России происходят коммунальные аварии, жители массово остаются без отопления.



Еще одна авария на теплосетях в Липецке оставила без горячей воды и отопления 40 многоквартирных домов, сообщила глава города Евгения Уваркина.

Завершились работы по пуску тепла в многоквартирные дома Климовска

По ее словам, специалисты компании ПАО «Квадра» утром обнаружили прорыв теплосети, из-за чего без отопления и горячей воды остались 64 дома по улице Барышева. Тогда работники начали переключать систему, но в результате этих действий случилось еще два прорыва.

Аварийные бригады сейчас занимаются дренажными работами и раскопками, после чего начнут ремонтировать главный участок аварии. Давать тепло в дома будут постепенно. В случае необходимости жителей обещали обеспечить обогревателями.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», 13 января в Липецке мороз - от -17 до -26 градусов. В соседнем Курске фиксируется от-14 до -18 градусов мороза.

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При этом в Курске количество домов, которые вторые сутки остаются без отопления из-за коммунальной аварии, не известно. Порыв произошел 12 января на участке второй тепломагистрали ТЭЦ-1 на улице Энгельса. Только ее протяженность превышает 4,3 км. От ТЭЦ запитаны и соседние крупные улицы улицы: 50 лет Октября, Дзержинского и ряд прилегающих.

«Мы завершили ремонт участка тепломагистрали протяженностью около 3 м на ул. Энгельса и приступили к его заполнению. В ближайшее время трубопровод будет заполнен. После мы проведем дополнительную настройку режимов работы сетей, и теплоснабжение потребителей ТЭЦ-1 в Сеймском и Центральном округах будет осуществляться в штатном режиме по обычной схеме – от двух тепломагистралей», – сообщается на официальной странице «ВКонтакте» Курского филиала АО «Квадра».

Подобные сообщения ресурсная организация публикует с пятницы – вышло четыре таких поста. В домах курян, подключенных к ТЭЦ-1, есть горячая вода, но все еще нет отопления. Причем, порыв произошел второй раз за неделю.

12 января в Новороссийске 42 многоквартирных дома, а также в две школы и детский сад остались без отопления. Об этом сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) города. Причиной стала приостановка работы котельной в одном из микрорайонов из-за отсутствия электроэнергии.

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В России продолжают эксплуатировать ту коммунальную инфраструктуру, которая была создана еще в советские времена и не поддерживалась в должном состоянии, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.

«Действительно, мы сейчас продолжаем эксплуатировать ту коммунальную инфраструктуру, которая была создана в советские времена и не поддерживалась в должном состоянии все последующие 40 лет. Возьмем конкретный пример – Климовск. Это микрорайон, который до сих пор отапливается котельной, принадлежащей патронному заводу. То есть, когда-то возникали города-заводы, строились котельные для отопления предприятия и было еще несколько домов, которые рядом с заводом существовали. Хорошо, что еще Климовску повезло, потому что предприятие работало, и котельная еще как-то поддерживалась на плаву», - сказала Разворотнева.
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За функционирование инженерной инфраструктуры и модернизацию тепловых сетей отвечают ресурсоснабжающие организации, застройщики оплачивают подключение к уже имеющимся сетям, но не обязаны контролировать этот процесс, заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в интервью НСН.

«Механизм довольно простой. Если застройщик подключается к уже существующим сетям, он оплачивает стоимость подключения, получения технических условий. При этом понятно, что стоимость этих техусловий оплачивают по факту собственники квартир в новостройке, ведь застройщик включает эти затраты в себестоимость строительства. А дальше вопрос именно к ресурсоснабжающим организациям, они из этих средств обязаны обеспечить регламентное функционирование инженерной инфраструктуры, обеспечив и ее модернизацию», - объяснил депутат Якубовский.
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Главная техногенная катастрофа с отоплением в новогодние каникулы, получившая резонанс, произошла в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, где без отопления на несколько суток с 4 января, в разгар сильных морозов, остались 170 жилых домов. Следственный комитет РФ сообщил о задержании начальника котельной и гендиректора ЗАО «Климовский специализированный патронный завод». Также возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий и задержан замглавы администрации городского округа Подольск, передает «Радиоточка НСН».



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Фото: t.me/emnaumov/314
ТЕГИ:АварияРегионыОтопление

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