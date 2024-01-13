Праздничные порывы: В России продолжаются коммунальные аварии

По ее словам, специалисты компании ПАО «Квадра» утром обнаружили прорыв теплосети, из-за чего без отопления и горячей воды остались 64 дома по улице Барышева. Тогда работники начали переключать систему, но в результате этих действий случилось еще два прорыва.

Аварийные бригады сейчас занимаются дренажными работами и раскопками, после чего начнут ремонтировать главный участок аварии. Давать тепло в дома будут постепенно. В случае необходимости жителей обещали обеспечить обогревателями.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», 13 января в Липецке мороз - от -17 до -26 градусов. В соседнем Курске фиксируется от-14 до -18 градусов мороза.