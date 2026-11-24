СМИ: Коростелев, Непряева и Терентьева выступят на этапе Кубка мира в Финляндии
Российские лыжники Савелий Коростелёв, Дарья Непряева и Наталья Терентьева присоединятся к стартовому этапу Кубка мира сезона-2026/27 в Руке. Спортсмены выступят в нейтральном статусе, несмотря на действующие в Финляндии ограничения на въезд для атлетов из РФ. Об этом пишет Ilta-Sanomat.
По данным издания, национальная лыжная ассоциация заявила, что получила от властей информацию о трех россиянах, на которых не распространяются новые ограничения. Причины такого решения не раскрываются. Остальные ранее заявленные на соревнования отказались от участия.
Запрет на выдачу виз атлетам из РФ, в том числе выступающим в нейтральном статусе, вступил в Суоми в силу 16 ноября. При этом Коростелев, Непряева и Терентьева две недели назад участвовали в предсезонных соревнованиях в местном Олосе.
Недавно МИД России выразил протест северной республике из-за ограничений на въезд в том числе для спортсменов.
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