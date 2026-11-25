В Грузии заявили, что страна не должна стремиться в ЕС
Грузии не следует стремиться к вступлению в Европейский союз, сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на заявление политического секретаря партии «Единая нейтральная Грузия» Бидзина Гиоргобиани.
Так он прокомментировал поддержку послами стран Евросоюза введения испытательного срока для новых членов объединения. Политик указал, что Тбилиси не должен «вести страну туда, где ее ожидает недостойный прием». Гиоргобиани отметил, что Грузии необходимо пересмотреть внешнеполитические акценты и начать «ориентироваться на мультивекторную политику».
Исполнительный секретарь партии Вахтанг Шакаришвили считает, что «ЕС находится в процессе необратимой деградации». По этой причине продолжение курса на вступление в объединение чревато рисками.
Грузия не откажется от транспортного сообщения с Россией по приказу Евросоюза, как и не поддержит санкции, заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с НСН.
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