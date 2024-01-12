СМИ: Мэр Югорска забанил пожаловавшихся на сугробы жильцов

По словам местных жителей, в городе сложилась критичная ситуация со снегом. Передвигаться на автомобилях по улицам города опасно, есть проблемы и в частном секторе, где снегоуборочный автомобиль засыпал обочины и заборы возле домов. Сугробы при этом достигают высоты двух метров.

Отмечается, что сугробы возникли на подтопляемой территории, поэтому при таянии снег может попасть в погреба и огороды.

Ранее представитель ресурсоснабжающей организации в Балашихе (Подмосковье) заявил, что энергетики специально снижали отопление в домах.

