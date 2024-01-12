СМИ: Мэр Югорска забанил пожаловавшихся на сугробы жильцов

Мэр Югорска (ХМАО) Алексей Харлов заблокировал жаловавшихся на сугробы жителей города в своих соцсетях. Об этом сообщил сайт 86.ru.

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По словам местных жителей, в городе сложилась критичная ситуация со снегом. Передвигаться на автомобилях по улицам города опасно, есть проблемы и в частном секторе, где снегоуборочный автомобиль засыпал обочины и заборы возле домов. Сугробы при этом достигают высоты двух метров.

Отмечается, что сугробы возникли на подтопляемой территории, поэтому при таянии снег может попасть в погреба и огороды.

Ранее представитель ресурсоснабжающей организации в Балашихе (Подмосковье) заявил, что энергетики специально снижали отопление в домах.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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