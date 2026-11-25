СМИ: В Москве горит шоурум на стройплощадке одной из самых дорогих новостроек России
В центре Москвы произошло возгорание шоурума на стройплощадке одной из самых дорогих новостроек России, сообщает Telegram-канал Mash.
Речь идет об элитном ЖК «Никитский, 6», который находится в 500 метрах от Кремля. Стоимость будущих квартир доходит до 870 млн рублей. Огонь вспыхнул на втором этаже. Горит фасад здания, строительный забор, рекламные экраны и стройматериалы. Сдать комплекс планировали до конца уходящего года.
В клубном доме предусмотрены 57 квартир и четыре пентхауса с террасами, дровяными каминами и видом на Кремль. В жилом комплексе - подземная автомойка, консьерж-служба, заезд в паркинг специально под Lamborghini и Ferrari, зал для йоги и пилатеса, библиотека и усиленная мобильная связь даже в лифтах. На первом этаже разместятся рестораны и бутики.
Ранее пожар вспыхнул в Крылатском на территории комплекса «Лата трэк», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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