Речь идет об элитном ЖК «Никитский, 6», который находится в 500 метрах от Кремля. Стоимость будущих квартир доходит до 870 млн рублей. Огонь вспыхнул на втором этаже. Горит фасад здания, строительный забор, рекламные экраны и стройматериалы. Сдать комплекс планировали до конца уходящего года.

В клубном доме предусмотрены 57 квартир и четыре пентхауса с террасами, дровяными каминами и видом на Кремль. В жилом комплексе - подземная автомойка, консьерж-служба, заезд в паркинг специально под Lamborghini и Ferrari, зал для йоги и пилатеса, библиотека и усиленная мобильная связь даже в лифтах. На первом этаже разместятся рестораны и бутики.

Ранее пожар вспыхнул в Крылатском на территории комплекса «Лата трэк», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

