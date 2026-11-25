Происшествие случилось 28 сентября. Следствие и губернатор Ярославской области Михаил Евраев говорили о 14 погибших и одной пострадавшей, которая была направлена на лечение в Ярославль.

Позже стало известно о гибели 15 человек. После ЧП гендиректору ООО «Салют Юг» Алексею Пронину предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Кроме того, в злоупотреблении должностными полномочиями обвиняются участковый полиции Андрей Курбатов и сотрудник МЧС Сергей Кукушкин.

Ранее суд арестовал главу завода пиротехники, где погибли 14 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

