При пожаре на заводе в Кубринске погибли 15 человек
Пятнадцать человек погибли при пожаре на заводе пиротехники в Кубринске Ярославской области, сообщает РИА Новости.
Происшествие случилось 28 сентября. Следствие и губернатор Ярославской области Михаил Евраев говорили о 14 погибших и одной пострадавшей, которая была направлена на лечение в Ярославль.
Позже стало известно о гибели 15 человек. После ЧП гендиректору ООО «Салют Юг» Алексею Пронину предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Кроме того, в злоупотреблении должностными полномочиями обвиняются участковый полиции Андрей Курбатов и сотрудник МЧС Сергей Кукушкин.
Ранее суд арестовал главу завода пиротехники, где погибли 14 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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