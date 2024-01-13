Еще одна авария на теплосетях в Липецке оставила без отопления 40 жилых домов
Еще одна авария на теплосетях в Липецке оставила без горячей воды и отопления 40 многоквартирных домов, сообщила глава города Евгения Уваркина.
По ее словам, специалисты компании ПАО «Квадра» утром обнаружили прорыв теплосети, из-за чего без отопления и горячей воды остались 64 дома по улице Барышева. Тогда работники начали переключать систему, но в результате этих действий случилось еще два прорыва.
Аварийные бригады сейчас занимаются дренажными работами и раскопками, после чего начнут ремонтировать главный участок аварии. Давать тепло в дома будут постепенно. В случае необходимости жителей обещали обеспечить обогревателями.
Ранее за неправильную эксплуатацию оборудования в Подольске открыли уголовное дело в отношении сотрудников закрытого акционерного общества котельной. Их действия привели к отключению тепла в микрорайоне Климовске, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru