Еще одна авария на теплосетях в Липецке оставила без отопления 40 жилых домов

По ее словам, специалисты компании ПАО «Квадра» утром обнаружили прорыв теплосети, из-за чего без отопления и горячей воды остались 64 дома по улице Барышева. Тогда работники начали переключать систему, но в результате этих действий случилось еще два прорыва.

Аварийные бригады сейчас занимаются дренажными работами и раскопками, после чего начнут ремонтировать главный участок аварии. Давать тепло в дома будут постепенно. В случае необходимости жителей обещали обеспечить обогревателями.

Ранее за неправильную эксплуатацию оборудования в Подольске открыли уголовное дело в отношении сотрудников закрытого акционерного общества котельной. Их действия привели к отключению тепла в микрорайоне Климовске, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

