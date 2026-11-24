По его мнению, Кремль якобы не заинтересован в реальном прекращении боевых действий, а переговоры о перемирии рассматривает как возможность продолжить военную операцию.



Президент Латвии добавил, что Киев сталкивается с серьезными трудностями из-за зимы и атак на энергоинфраструктуру. При этом он уверен, что Украина сможет сохранить военную и экономическую устойчивость, в том числе благодаря поддержки от Европы.



В интервью латвийский президент заявил и о росте числа гибридных угроз в ЕС, включая нарушения воздушного пространства, кибератаки, диверсии и попытки поджогов. По его оценке, РФ старается не допустить действий, которые могли бы привести к применению пятой статьи НАТО, но становится более склонной к риску, считает политик.



Недавно кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен назвала три возможных сценария завершения конфликта на Украине.

