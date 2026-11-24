Президент Латвии спрогнозировал перелом в конфликте на Украине в 2027 году
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что переломный момент в конфликте на Украине может наступить весной или летом 2027 года. Такое мнение он высказал в интервью Reuters в Нью-Йорке.
По его мнению, Кремль якобы не заинтересован в реальном прекращении боевых действий, а переговоры о перемирии рассматривает как возможность продолжить военную операцию.
Президент Латвии добавил, что Киев сталкивается с серьезными трудностями из-за зимы и атак на энергоинфраструктуру. При этом он уверен, что Украина сможет сохранить военную и экономическую устойчивость, в том числе благодаря поддержки от Европы.
В интервью латвийский президент заявил и о росте числа гибридных угроз в ЕС, включая нарушения воздушного пространства, кибератаки, диверсии и попытки поджогов. По его оценке, РФ старается не допустить действий, которые могли бы привести к применению пятой статьи НАТО, но становится более склонной к риску, считает политик.
Недавно кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен назвала три возможных сценария завершения конфликта на Украине.
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